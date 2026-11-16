"Las transiciones de Jamaica son rápidas, sabemos el peligro, pero saldremos en busca de conseguir el gol que nos pueda dar el pase", señaló el estratega en una rueda de prensa en Monterrey, sede del encuentro de este martes.

México fue superado el pasado sábado 3-2 por los jamaicanos en un partido en el que estuvo tres goles abajo; este martes firmará el acceso a la fase de los cuatro mejores del torneo si gana por un gol, siempre y cuando Jamaica no sume más de dos como visitante.

El 'Kaiser' aceptó que siente presión por la obligación de derrotar a los caribeños, pero aclaró que siempre es así en el puesto que ocupa.

"Soy consciente de que estando en esta silla desde el partido uno hay presión; me queda claro. He tenido la fortuna de jugar siempre bajo presión, ahora como entrenador no me toca actuar en el partido pero sí preparar al equipo. Mañana estamos obligados a ganar, y la presión es la de siempre", comentó.

Después de empates 1-1 con Colombia y Perú, México perdió en par de amistosos, 3-0 con Estados Unidos y 2-0 ante Chile, lo cual significa que suma tres derrotas consecutivas.

Al referirse a eso, el entrenador explicó que para sus primeros partidos como seleccionador no tuvo a mano a todos los jugadores que hubiera querido y, en el caso de Jamaica, la derrota se podía dar.

"No estaba presupuestado esto pero se podía dar como se puede dar que no haya suerte mañana y no haya un buen resultado. Yo seguiré trabajando e intentándolo. Aunque llevo poco tiempo como técnico, tengo muchas ganas y motivación de seguir aportando; pueden venir mejores cosas", dijo.

Rafa consideró que jugar en una plaza con Monterrey, con hinchas fieles al fútbol, creará un buen ambiente y espera que el equipo le de un buen regalo a la afición.

"No estamos lejos, hay una base de lo trabajado en los dos últimos años, es una cuestión mental y motivacional encontrar el modo de jugar como en el Mundial. No me preocupo, me ocupo en seguir mejorando. Mañana será una gran oportunidad jugar en Monterrey y esperamos darles esa alegría a la gente", concluyó.