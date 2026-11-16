México recibe a Jamaica obligada a detener su mala racha

Después de ser derrotada en un par de amistosos en octubre, 3-0 por Estados Unidos y 2-0 por Chile, el tri del seleccionador Rafael Márquez fue cayó el pasado sábado 3-2 contra Jamaica, equipo 66 en el ránking de FIFA, en un duelo en el que México volvió a mostrar carencias en la defensa y poca efectividad en el ataque.

Los goles de Renaldo Cephas y Richard King y un autogol de Jesús Gallardo le dieron la victoria a los caribeños, mientras que Gilberto Mora y Julián Quiñones descontaron por México.

Desde el Mundial, México suma dos empates y tres derrotas, con cuatro goles a favor y 10 en contra, entre ellos por lo menos cuatro por fallos de la defensa, algo en lo que el equipo mostró mucha seguridad en la Copa del Mundo.

Mañana, Rafa Márquez hará cambios en la alineación, de manera que se espera que incluya a Rodrigo Huescas en el lateral derecha y a Armando González en la delantera.

Jamaica, por su parte, se clasificará a la fase de los cuatro mejores si gana, empata o pierde por un gol y anota tres o más. El seleccionador Rudolph Speid dará prioridad al orden de la defensa y, a partir de ahí, intentará hacer daño a los mexicanos con una delantera liderada por Renaldo Cephas.

En sus reflexiones sobre las derrotas, Rafa Márquez mostró preocupación por el bajo rendimiento de la defensa, con las mismas figuras que brillaron en el Mundial, lo cual vinculó a pérdidas de concentración.

Analistas en México han insistido en que ante Jamaica el tri salió sobrado y ratificó su tendencia a jugar su mejor fútbol contra los equipos de mayor nivel para después sufrir ante los rivales de Norte, Centroamérica y el Caribe, alejados de los primeros del ránking de FIFA.

Sea como sea, mañana el equipo deberá jugar como lo hizo en el Mundial, con una defensa impecable, un ataque oportuno y, sobre todo, concentrado. Estar obligado a ganar será una presión que ayudará porque, en condiciones difíciles, México suele jugar mejor.

México: Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Rodrigo Huescas; Erik Lira, Gilberto Mora, Santiago Sandoval; Armando González, Roberto Alvarado, Julián Quiñones.

Jamaica: Jahmali Waite; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere; Courtney Clarke, Karoy Anderson, Denzell Hall, Ronaldo Webster; Khaheim Dixon, Javon East, Renaldo Cephas.

Estadio: BBVA, en Monterrey, norte de México.