ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 11:20

México recibe a Jamaica obligada a detener su mala racha

Imagen sin descripción

Monterrey (México), 16 nov (EFE).- La selección mexicana recibirá este martes a Jamaica obligada a parar su racha de tres derrotas consecutivas para poder clasificarse a la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Después de ser derrotada en un par de amistosos en octubre, 3-0 por Estados Unidos y 2-0 por Chile, el tri del seleccionador Rafael Márquez fue cayó el pasado sábado 3-2 contra Jamaica, equipo 66 en el ránking de FIFA, en un duelo en el que México volvió a mostrar carencias en la defensa y poca efectividad en el ataque.

Los goles de Renaldo Cephas y Richard King y un autogol de Jesús Gallardo le dieron la victoria a los caribeños, mientras que Gilberto Mora y Julián Quiñones descontaron por México.

Desde el Mundial, México suma dos empates y tres derrotas, con cuatro goles a favor y 10 en contra, entre ellos por lo menos cuatro por fallos de la defensa, algo en lo que el equipo mostró mucha seguridad en la Copa del Mundo.

Mañana, Rafa Márquez hará cambios en la alineación, de manera que se espera que incluya a Rodrigo Huescas en el lateral derecha y a Armando González en la delantera.

Jamaica, por su parte, se clasificará a la fase de los cuatro mejores si gana, empata o pierde por un gol y anota tres o más. El seleccionador Rudolph Speid dará prioridad al orden de la defensa y, a partir de ahí, intentará hacer daño a los mexicanos con una delantera liderada por Renaldo Cephas.

En sus reflexiones sobre las derrotas, Rafa Márquez mostró preocupación por el bajo rendimiento de la defensa, con las mismas figuras que brillaron en el Mundial, lo cual vinculó a pérdidas de concentración.

Analistas en México han insistido en que ante Jamaica el tri salió sobrado y ratificó su tendencia a jugar su mejor fútbol contra los equipos de mayor nivel para después sufrir ante los rivales de Norte, Centroamérica y el Caribe, alejados de los primeros del ránking de FIFA.

Sea como sea, mañana el equipo deberá jugar como lo hizo en el Mundial, con una defensa impecable, un ataque oportuno y, sobre todo, concentrado. Estar obligado a ganar será una presión que ayudará porque, en condiciones difíciles, México suele jugar mejor.

México: Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Rodrigo Huescas; Erik Lira, Gilberto Mora, Santiago Sandoval; Armando González, Roberto Alvarado, Julián Quiñones.

Jamaica: Jahmali Waite; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere; Courtney Clarke, Karoy Anderson, Denzell Hall, Ronaldo Webster; Khaheim Dixon, Javon East, Renaldo Cephas.

Estadio: BBVA, en Monterrey, norte de México.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
03
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
04
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
05
Soy un viral
Apagón mundial del 17 de noviembre: la verdad detrás del rumor que es tendencia en Paraguay
Ver más

Te puede interesar