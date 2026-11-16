Nicaragua defiende ante Montserrat su ventaja en busca de las preliminares de la Copa Oro

El equipo nicaragüense llega al encuentro con una ventaja de 2-1, conseguida el pasado viernes en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros (República Dominicana), donde tuvo que esforzarse al máximo para remontar el marcador.

La serie mantiene al conjunto centroamericano en una posición favorable, aunque el resultado de la ida también dejó en evidencia que los montserratenses pueden generar peligro y que la eliminatoria todavía está abierta.

Nicaragua, dirigida por el argentino Juan Cruz Real, tendrá ahora el respaldo de su público en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, donde intentará resolver la eliminatoria y consolidar el ascenso de la selección en la Concacaf.

En el partido de ida, Montserrat se adelantó en el minuto 35 por medio de Ashley Boatswin, quien aprovechó el rebote de un penalti que inicialmente había detenido el guardameta nicaragüense.

El panorama cambió para los caribeños desde el minuto 17, cuando Lenni Cirino fue expulsado. Pese a quedar con diez jugadores, Montserrat logró sostener la ventaja hasta el descanso.

Nicaragua encontró la igualdad en el minuto 59, mediante un autogol del defensor Samuel Fenton, y completó la remontada en el minuto 72, cuando Efraín Mejía culminó una acción individual por el costado izquierdo con un remate de derecha que terminó en la esquina superior de la portería.

La actuación de Mejía representa uno de los argumentos ofensivos de Nicaragua para afrontar el compromiso de vuelta, en el que tendrá que administrar la ventaja sin renunciar a buscar la portería contraria para asegurar la eliminatoria.

Para Montserrat, el desafío será mayor. La selección caribeña necesita revertir el resultado de la ida y mejorar su capacidad de respuesta, especialmente después de haber perdido la ventaja pese a jugar buena parte del encuentro en inferioridad numérica.

La eliminatoria tiene como premio un lugar en las rondas preliminares de la Copa Oro de la Concacaf 2027. Los ganadores de las cuatro series de repesca avanzarán a esa instancia, que se disputará en marzo del próximo año.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, si el marcador global termina igualado se aplicará el criterio de goles como visitante y, si persiste el empate, se disputará una prórroga y, de ser necesario, una tanda de penaltis.

El partido comenzará a las 21.00 horas (03.00 GMT del miércoles) en el Estadio Nacional de Managua.