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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 09:15

Olmo vuelve a los entrenamientos grupales; Koundé sigue al margen

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Sant Joan Despí (Barcelona), 16 nov (EFE).- El mediapunta Dani Olmo ha participado este lunes en la vuelta a los entrenamientos del equipo de Hansi Flick, mientras que Jules Koundé, que lleva un mes de baja, se ha ejercitado nuevamente al margen.

Por EFE
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Olmo se lesionó ante el PSG el pasado 20 de octubre. El diagnóstico médico determinó la existencia de una lesión en el aductor izquierdo y un plazo estimado de baja de un mes, que se ha cumplido hace cuatro días.

Tal y como estaba previsto, el mediapunta se ha ejercitado este lunes en el regreso a los entrenamientos del equipo azulgrana para preparar el partido de este próximo domingo ante el Villarreal (14:00h CET -13:00 GMT).

Por el contrario, el lateral Jules Koundé no avanza en sus dolencias físicas. El francés se lesionó el 17 de octubre ante el Betis al sufrir un esguince en el tobillo derecho y este lunes ha vuelto a entrenarse al margen.

En el regreso al trabajo en la ciudad deportiva Joan Gamper, el Barça estará pendiente del estado físico de Pau Cubarsí, que fue sustituido durante el España-Inglaterra, y de Frenkie de Jong, que ha sido desconvocado por Xavi Hernández tras el 7-0 ante Grecia.

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