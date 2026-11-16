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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 10:20

Paraguay pondrá a prueba su racha ganadora ante una Japón invicta

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Asunción, 16 nov (EFE).- La selección de Paraguay pondrá a prueba el martes su racha ganadora tras el Mundial 2026 ante la invicta Japón, en un partido amistoso que se prevé más exigente que el disputado el viernes pasado ante Singapur, que terminó con una goleada por 1-4 a favor de la Albirroja.

Por EFE
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Un año después, paraguayos y japoneses se verán las caras nuevamente, tras el encuentro amistoso disputado en Osaka en el que empataron 2-2 en octubre de 2025.

"Para mí Japón está entre las 10 o 12 mejores selecciones del mundo, porque la veo con una versión muy mejorada a la que hemos enfrentado hace un año atrás; la veo mejor que lo que la he visto en la última Copa del Mundo", senaló este lunes el entrenador de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro, en una conferencia de prensa desde Singapur, donde tendrá lugar el duelo amistoso.

La Albirroja llega respaldada por la secuencia de buenos resultados ante Singapur, Bolivia (0-2) y Colombia (0-1) tras quedar entre las 16 mejores selecciones en el Mundial de Norte América.

El reto para Alfaro, según dijo, será mantener el ritmo en medio del proceso de "recambio generacional" del plantel en el que ha apostado por evaluar a jóvenes promesas como el delantero Allan Wlk, Manuel Coronel, Eduardo Delmás, Hugo Cuenca, entre otros.

El técnico argentino anticipó que el encuentro ante Japón será "muy demandante", al destacar la verticalidad del ataque nipón, así como su capacidad para mantener la intensidad durante todo el partido.

Por su parte, Japón, llega con cinco partidos consecutivos sin perder después del Mundial y viene de derrotar por 3-2 el sábado pasado a la selección brasileña, que sigue sin encontrar un rumbo claro bajo el mando de Carlo Ancelotti.

También se impuso por 2-1 a Nueva Zelanda el 5 de octubre en la final de la Copa Kirin y le ganó a Ecuador en una ajustada tanda de penaltis por 4-5, tras empatar 0-0 el 1 de octubre, en el mismo certamen.

En septiembre, la selección nipona logró victorias ante Venezuela (2-1) y Uruguay (3-1).

El seleccionador Hajime Moriyasu mantiene a piezas clave como el talentoso atacante de la Real Sociedad Takefusa Kubo, el central del Bayern de Múnich Hiroki Ito, el incisivo Ritsu Doan o Tatsuhiro Sakamoto.

La última vez que Paraguay venció a Japón fue en 2010, cuando eliminó al conjunto asiático en los octavos de final del Mundial después de la tanda de penaltis.

Japón: Suzuki, Yukinari Sugawara, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Tatsuhiro Sakamoto, Takumi Minamino, Keito Nakamura y Koki Ogawa.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Hugo Cuenca, Matías Galarza, Diego Gómez, Miguel Almirón, Gustavo Caballero y Julio Enciso.

Árbitro: El tailandés Wiwat Jumpaoon

Estadio: Estadio Nacional de Singapur, en el distrito de Kallang.

Hora: 21:10 horas locales (13:10 GMT).

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