Uruguay quiere cerrar con victoria ante R. Dominicana un 2026 con más sombras que luces

Eliminada de la Copa del Mundo en fase de grupos y con tres triunfos -uno de ellos frente a Argentina- en sus últimas cuatro presentaciones, la Celeste tiene claro que volver a ganar será fundamental para comenzar de una mejor manera un 2027 en el que se decidirá si Diego Forlán continúa al frente del equipo o si llega un nuevo entrenador.

Con el histórico estadio Centenario preparándose para recibir la final de la Copa Libertadores, el campus Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado será testigo de un juego que comenzará a las 20:30 hora local (23:30 GMT).

Ubicado a unos 130 kilómetros de Montevideo y a minutos de la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este, dicho escenario tiene capacidad para recibir unas 30.000 personas y se espera que el duelo entre Uruguay y República Dominicana sea con tribunas repletas de público.

Ya sin Joaquín Piquerez, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta entre los convocados, después de que Forlán decidiera liberarlos para que regresen a trabajar con sus respectivos equipos, la Celeste tendrá cambios respecto del equipo que derrotó por 1-2 a Argentina en 'La Bombonera' de Buenos Aires.

De acuerdo con esto, José María Giménez, Juan Rodríguez o Santiago Mouriño podrían ingresar en el fondo, mientras que Rodrigo Zalazar o Rodrigo Aguirre podrían ocupar el lugar del futbolista de Flamengo.

Asimismo, Federico Valverde podría jugar desde el comienzo tras iniciar el Clásico del Río de la Plata en el banquillo y Santiago Mele reemplazaría a Cristopher Fiermarin en la portería.

De esta forma, el once de Uruguay para su último amistoso del año sería con Mele; Mouriño, Araujo o Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera o Juan Manuel Sanabria; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur; Fede Valverde, Rodrigo Zalazar o Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Del otro lado, República Dominicana se prepara para su primer amistoso de esta fecha FIFA, un encuentro que afrontará pensando en los duelos que disputará en los primeros meses del próximo año buscando un lugar en la Copa de Oro.

Los dirigidos por el argentino Marcelo Neveleff no contarán en esta oportunidad con el lesionado Júnior Firpo, aunque sí tendrán al atacante del Alavés Mariano Díaz Mejía, dos veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y del Mundial de Clubes con Real Madrid.

El atacante liderará un equipo que saldría al campo con Xavier Valdez; Jéremy Báez, Edgar Pujol, Luiyi De Lucas, Juan Carlos Familia-Castillo; Daniel Leonardo Flores, Pablo Rosario; Dorny Romero, Heinz Morschel, Edarlyn Reyes y Mariano Díaz.

Uruguay: Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur; Fede Valverde, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

República Dominicana: Xavier Valdez; Jéremy Báez, Edgar Pujol, Luiyi De Lucas, Juan Carlos Familia-Castillo; Daniel Leonardo Flores, Pablo Rosario; Dorny Romero, Heinz Morschel, Edarlyn Reyes y Mariano Díaz.

Cancha: Campus Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.