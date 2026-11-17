"Le dije que era un admirador de su trabajo por la manera en la que conducía a sus equipos, por la disciplina que tenía, por el juego que intentaban jugar y le deseé mucha suerte en sus desafíos futuros", dijo Alfaro durante una conferencia de prensa en el estadio nacional de Singapur, donde la Albirroja venció a su similar nipona en un amistoso.

Alfaro, cuyos pupilos suman su cuarta victoria consecutiva desde el Mundial 2026, aseguró que Moriyasu tendrá en él "a un hincha más de cualquier equipo que vaya a dirigir".

Destacó que el entrenador nipón "ha transformado" a la selección de Japón y ha ayudado a "darle un norte muy claro" a este equipo que, consideró, está entre las 10 o 12 "mejores del mundo".

En ese sentido, Alfaro mencionó que en el partido de esta jornada vio a "una Japón muy mejorada" respecto a la que Paraguay enfrentó hace un año, en otro partido amistoso de octubre de 2025, y a la que participó en el Mundial de Norteamérica.

Moriyasu tomó las riendas de la selección japonesa en 2018 y puso fin a su ciclo este martes, después de dirigir 113 partidos, con un balance de 77 victorias, 17 empates y 19 derrotas.