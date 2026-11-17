De alcanzar la victoria, el Xeneize podría llegar a encadenar cinco trofeos en el mismo semestre.

'El Vasco', de 51 años, es recordado con cariño por su personalidad aguerrida y sacrificada en el campo, además de pertenecer al equipo dirigido por Carlos Bianchi que, entre otros logros, conquistó la Copa Libertadores en 2000.

Ingresó a la cantera de Boca a los 11 años y debutó en el primer equipo en 1993, donde tras una corta cesión a Rosario Central logró hacerse titular de la banda izquierda durante 146 partidos. Marcó 11 goles, 2 de ellos muy recordados a Palmeiras en el partido de ida de la final de la Libertadores de 2000.

A mediados de aquel año fichó por el Villarreal español, donde fue capitán de otro exitoso ciclo futbolístico junto a quien hoy es su jefe, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Su carrera europea continuó en el AEK Atenas griego, donde permaneció hasta 2008, cuando regresó al fútbol argentino a las filas del recién ascendido Tigre, donde cumplió una buena campaña.

A su carrera puso punto final en 2011 en las filas de Universidad Católica de Chile.

Casi de inmediato comenzó su carrera como entrenador de Tigre, donde logró buenos resultados hasta 2013 en que pasó al Nacional uruguayo. La aventura duró una temporada y no logró títulos.

En 2014 llegó su oportunidad en Boca, con el que ganó el torneo local y la Copa Argentina del año siguiente, pero padeció dolorosas eliminaciones en años consecutivos ante River Plate en copas Sudamericana y Libertadores.

Su primer paso por el banquillo del Xeneize arrojó 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas para un total de 75 partidos.

Su periplo como entrenador lo llevó por casi una década al fútbol asiático y africano: Al-Wasly y Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, Al-Rayyan de Catar, Al-Taawoun de Arabia Saudí y el Pyramids egipcio.

En el Al-Rayyan obtuvo la Supercopa catarí y en el Shabab Al-Ahli emiratí alzó tres títulos que le garantizaron un breve paso de 14 partidos a cargo del seleccionado del ese país, pero cosechó más derrotas que victorias y perdió el puesto.

Juan Román Riquelme fue a buscar a Arruabarrena durante el receso del fútbol local por el Mundial 2026. Estaba fresca la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores que lo transfirió a la Copa Sudamericana, pero con un plantel necesitado de renovación.

Más de diez años después de su primera experiencia a cargo del equipo que lo vio nacer futbolísticamente, 'el Vasco' parece haber ganado la madurez necesaria para tomar decisiones fuertes.

Prescindió del español Ander Herrera y el uruguayo Edinson Cavani.

El Boca de Arruabarrena cuenta con el liderazgo del mediocampista y capitán Leandro Paredes. A hoy suma 22 partidos sin perder.

Cayó como local en el partido de ida de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco da Gama. La vuelta en el estadio Maracaná fue otra historia: su equipo mostró personalidad y remontó.

Boca alcanzó otra final, la de la Copa Argentina, el 14 de noviembre tras vencer a Banfield. Oro título que está muy cerca.