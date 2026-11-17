La entidad aseguró que el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla (norte de Colombia), movilizará cerca de 126.000 pasajeros entre el 17 y el 26 de noviembre, un incremento del 25 % frente al mismo periodo de 2025.

El escenario esperado representa una cifra superior a los aproximadamente 370 viajeros que habitualmente llegan en un mes desde Argentina y Brasil con destino final a Barranquilla.

De acuerdo con las proyecciones de la Aerocivil, entre 2.000 y 3.200 pasajeros procederán de Argentina y hasta 5.400 de Brasil, mientras que entre 260 y 640 llegarán de otros países, entre ellos delegaciones deportivas, medios de comunicación, personal de organización y aficionados.

La mayor concentración de viajeros se espera entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. En cambio, el domingo 22 sería el día de mayor salida de viajeros, con cerca de 3.800 pasajeros internacionales que emprenderían su regreso tras el encuentro.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

Boca ya alzó el trofeo dos veces, en 2004 y 2005, y si vence al ‘Galo’ (Gallo) en Barranquilla se transformará con tres conquistas en el mayor ganador de la competición.

Mientras tanto, el Mineiro, campeón de la Copa Libertadores en 2013 ante Olimpia, terminó segundo en el torneo el año pasado, pero nunca ha conquistado la Copa Sudamericana, que comenzó en 2002.