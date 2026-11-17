El hijo de Cristiano entró el pasado jueves en el terreno de juego en el minuto 73 de la victoria de su selección contra Andorra (4-0) en un duelo de clasificación para el Europeo de su categoría. Con 16 años añadió otro escalón a una formación que pasó por las canteras del Juventus y del Manchester United antes de llegar al Al Nassr en 2023. Las mudanzas del padre fueron también las del hijo.

Con Portugal sumó cuatro partidos y dos goles en la sub-15 y nueve encuentros y tres tantos en la sub-16. "Tiene potencial. Es rápido y regatea bien, pero eso no es suficiente", advirtió Cristiano en los premios Globe Soccer de 2020. La dedicación también formaba parte de la educación familiar.

Del aprendizaje al abrigo del padre a encontrar una voz propia transcurre el viaje que Daniel Maldini resumió al llegar a la selección italiana: "Con el tiempo entiendes que tienes que seguir tu propio camino".

En Coverciano le esperaban las fotografías de su padre y de su abuelo. Los tres vistieron las camisetas del Milan y de Italia. Cesare ganó la Copa de Europa de 1963; Paolo, milanista entre 1985 y 2009, conquistó las de 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007. Daniel debutó con la selección en octubre de 2024. Eligió el ataque donde sus mayores construyeron una escuela de defensores.

También Marcos Alonso Mendoza creció entre trofeos. Su abuelo Marquitos ganó las cinco primeras Copas de Europa del Madrid, entre 1956 y 1960; su padre, Marcos Alonso Peña, fue extremo del Atlético y del Barcelona en los ochenta. El nieto conquistó la Champions con el Chelsea en 2021. Los tres alcanzaron la selección española.

La celebridad familiar incluso alteraba sus partidos infantiles: "¡Todo el mundo quería una foto con mi abuelo en vez de vernos jugar!", recordó Marcos Alonso en una entrevista concedida a la web oficial del Chelsea.

A Manolo Sanchís, la Copa de Europa que ganó su padre con el Real Madrid en 1966, le impedía discutir de fútbol. El iniciador de la saga de los Sanchís, como recordó en 2014 en el Foro Luis de Carlos el miembro de la Quinta del Buitre, siempre mandaba callar a su hijo porque nunca había levantado la máxima competición continental.

En 1998, la Séptima terminó con esa desventaja. Uno de los compañeros de Manolo Sanchís en aquel triunfo frente al Juventus, Fernando Morientes, afirmó que había sido muy fácil ganar el trofeo. El entonces capitán del Real Madrid, ya veterano, contestó al joven atacante blanco: "Chaval, que llevo 15 años esperando este momento". Un par de años después, con la Octava, superó a su padre y terminó con el debate.

Otros deben convencer a su progenitor cada semana. El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha formado una saga con sus hijos. Giuliano Simeone juega a sus órdenes en el conjunto rojiblanco, donde su padre fue centrocampista en los años noventa. Giovanni hizo carrera en Italia y ahora viste la camiseta del Torino; Gianluca recorrió categorías más modestas y se retiró con 28 años en el Majadahonda.

El mayor, Giovanni, conservó una enseñanza paterna: "Hasta tu último día de entrenamiento como futbolista seguirás aprendiendo".

Los hijos también encuentran otras posiciones. Lilian Thuram, defensor campeón con Francia del Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000, vio a Marcus convertirse en delantero y ganar la liga italiana con el Inter en 2024. Khephren eligió el centro del campo y siguió sus pasos en el Juventus.

La herencia admite cambiar de escala: Haaland multiplicó la repercusión de Alf-Inge, jugador del Manchester City entre 2000 y 2003. El noruego es un goleador voraz en el mismo club y claramente ha superado a su padre.

Sergio Busquets ganó tres Champions (2009, 2011 y 2015) defendiendo la camiseta del Barcelona donde Carles integró la plantilla campeona de la Copa de Europa de 1992 y ocupó un hueco bajo los palos entre 1990 y 1998.

Y también en clave de porteros, el danés Kasper Schmeichel conquistó la Premier de 2016 con el Leicester después de los éxitos de su padre Peter Schmeichel con el Manchester United en los noventa.

En la familia de los Gudjohnsen, padre e hijo escenificaron el relevo en una sustitución: Eidur debutó con Islandia en 1996 al reemplazar a Arnor. "Sigue siendo mi mayor pesar que no llegáramos a jugar juntos", lamentó el padre. No lo consiguieron por los pelos.

La genealogía también tiene otros nombres con Periko y Xabi Alonso; Johan y Jordi Cruyff; Gheorghe e Ianis Hagi; Patrick y Justin Kluivert; Danny y Daley Blind; Miguel y Pepe Reina; Pablo y Diego Forlán; Jean y Youri Djorkaeff; Mazinho, Thiago y Rafinha; George y Timothy Weah; Julio Montero Castillo y Paolo Montero; Wlodzimierz y Ebi Smolarek; Cha Bum-kun y Cha Du-ri; Zidane y sus hijos Enzo, Luca, Theo y Elyaz; o Marcelo y Enzo Alves, delantero de la cantera madridista.

Cristiano Júnior apenas empieza para dar continuidad a los mundos de las sagas. Va dando pasos en su escalada. El último, debutar con Portugal sub-17. El público ya sabe de sobra de quién es hijo. Ahora le toca descubrir qué futbolista será.