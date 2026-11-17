Desde que sufrió una distensión muscular en la victoria por 0-1 ante el Espanyol, el pasado 17 de octubre, no ha jugado ni contra el Stuttgart ni contra el Deportivo de A Coruña ni contra el Levante (entró en la convocatoria, pero no disputó ningún minuto) ni contra el Bayern Múnich ni contra el Barcelona, además de no poder ir convocado con la selección de Argentina.

El central es duda para Getafe, al igual que Marc Pubill, que no se ejercitó sobre el césped este martes por el esguince leve de tobillo sufrido el pasado domingo en el duelo de la selección española contra Inglaterra en el Metropolitano, y Ademola Lookman, a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión con Nigeria cuando sea sometido a pruebas a su llegada a Madrid.

Diego Simeone, que ya dirigió este martes al equipo, ya dispone del resto de los internacionales españoles (Pablo Barrios trabajó con el grupo y Alex Baena y Alejandro Grimaldo lo hicieron en el gimnasio) y David Hancko, que se entrenó sobre el terreno de juego junto a Barrios, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Dani Martínez, Arnau Ortiz, Johnny Cardoso y Robin Le Normand, a la espera del regreso del resto de internacionales.

Aún faltan por reincorporarse los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los centrocampistas Morten Hjulmand, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman; y los atacantes Kang in Lee, Julián Alvarez, Jonathan David y Alexander Sorloth.