El técnico nacido en Oxford hace 41 años, que posee la licencia Pro de la Confederación Asiática (AFC) y una Maestría en Entrenamiento Avanzado de Fútbol de Alto Rendimiento por la Universidad del Sur de Gales, vivió y trabajó durante siete años en Nueva Zelanda.

Fue entrenador asistente de los All Whites y técnico principal de la selección masculina sub-23, a la que guió en 2019 a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y al primer oro en fútbol del país en los Juegos del Pacífico.

En el Mundial sub-20 de 2019 fue el técnico que dirigió a la selección masculina de la categoría a su mejor posición histórica en un torneo universal de la FIFA, y también dirigió al Wellington Phoenix, donde se convirtió en el técnico más joven de todos los tiempos en la máxima categoría, así como, dentro del City Group, entrenó al Mumbai City indio y fue asistente en el Melbourne City.

"Estoy increíblemente orgulloso de anunciar a Des como el nuevo entrenador de los All Whites", anunció Andrew Pragnell, director ejecutivo de New Zealand Football, quien consideró que su designación es "importantísimo" para la Federación y vaticinó un "éxito futuro" del equipo nacional.

"Des es un candidato único para este puesto, ya que tiene una profunda conexión con Nueva Zelanda y el fútbol aquí, así como experiencia como entrenador en todo el mundo al más alto nivel con un éxito significativo en una amplia gama de entornos. Des asumirá su cargo el 1 de julio de 2027, con una visión a largo plazo y totalmente centrado en nuestros objetivos en la Copa Mundial 2030", señaló.

“Este equipo ya ha demostrado tener el potencial necesario para triunfar en el escenario mundial como ningún otro equipo neozelandés antes, y confiamos en que Des es la persona que hará realidad esta visión en 2030”, añadió Pragnell.

La Federación Neozelandesa tiene previsto anunciar próximamente quiénes formarán el cuerpo técnico y la plantilla para las próximas ventanas internacionales de marzo y junio.