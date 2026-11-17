Para el técnico argentino, la final también representa una oportunidad de acabar con una deuda personal. En 2015, en sus primeros años como entrenador, dirigía a Huracán, que perdió la Copa Sudamericana en una tanda de penaltis ante el Independiente Santa Fe colombiano.

Once años después, Domínguez vuelve a llegar a la final del torneo y mantiene el reto de conseguir su primer título internacional.

Todo un logro para este argentino de 48 años, que en tan solo nueve meses ya imprimió su sello en Atlético Mineiro y ahora, con toda su plantilla en forma, busca el título que les ha sido esquivo.

Al equipo de Belo Horizonte la alegría se le esfumó el año pasado cuando fue derrotado en la final por Lanús en una tanda de penaltis.

Los brasileños llegan a la cita tras superar a Montevideo City Torque en las semifinales, con una goleada por 3-0 en casa en la ida y una derrota por 2-0 en Uruguay.

Exdefensor formado en Vélez Sarsfield, Domínguez comenzó su carrera como entrenador en Huracán en 2015 y desde entonces construyó una trayectoria reconocida en Argentina y Uruguay.

En 2021 llevó a Colón de Santa Fe a conquistar el primer título en la Primera División de su historia.

Posteriormente, cosechó títulos con el Nacional uruguayo y convirtió su etapa en Estudiantes de La Plata en uno de los ciclos más exitosos del club, con cinco trofeos.

Su salida de Estudiantes, en febrero de este año, justo antes de asumir como técnico de Atlético Mineiro, estuvo acompañada por una ovación de los hinchas.

La capacidad para recuperar futbolistas ha sido parte fundamental de la estrategia con la que Domínguez ha transformado al 'Galo' (Gallo).

El argentino logró recuperar la confianza de jugadores que atravesaban momentos irregulares, como Bernard, capitán del equipo, quien volvió a mostrar su mejor versión bajo la dirección del argentino.

Esa apuesta por reforzar el rendimiento individual se combina con una propuesta táctica que busca el equilibrio entre la defensa y el ataque.

Domínguez rechaza que sus equipos sean considerados defensivos al señalar que la solidez en la retaguardia también depende de la capacidad para atacar.

"Si atacamos bien, defendemos menos", afirmó durante su presentación el 27 de febrero.

Al técnico argentino, además, le gusta adaptar al equipo a las particularidades de cada rival y no limitar su táctica a proteger la portería.

La estrategia que aplica en su trabajo es fruto de la experiencia que ha adquirido durante más de una década como entrenador y sus casi veinte años en cancha como futbolista; y en la que asegura que su suegro, el extécnico argentino Carlos Bianchi, no tiene ninguna injerencia, pero a quien agradece el mejor de todos los consejos: "Sé vos".