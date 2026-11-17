El técnico alemán ha contado con todos los futbolistas disponibles del primer equipo y con el portero del filial Max Bonfill.

El mediapunta Dani Olmo se ha entrenado con el grupo y progresa en el plan de recuperación para estar disponible para el partido del domingo en el Spotify Camp Nou contra el Villarreal en LaLiga EA Sports.

Por su parte, el defensa Jules Kounde, lesionado con un esguince en el tobillo izquierdo, se ha ejercitado al margen, mientras que el también zaguero Pau Cubarsí y el centrocampista Frenkie de Jong, que regresaron con molestias de las concentraciones con sus respectivas selecciones, han realizado trabajo específico.

Flick dará un día de descanso a la plantilla este miércoles y el Barcelona volverá el jueves a los entrenamientos con el regreso de los internacionales.