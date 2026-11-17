Las de Pau Quesada empezaron su periplo por la máxima competición europea con tres empates consecutivos ante PSG, Manchester City y Bayern, y en todos ellos fueron por delante en algún momento del encuentro. La primera victoria en 'Champions' para el Madrid llegó el pasado martes, en la visita del Paris FC al Di Stéfano.

Esos 6 puntos sitúan a las merengues en la séptima posición de esta fase liga, a dos puntos del cuarto puesto con dos jornadas por disputarse. Las cuatro primeras clasificadas al final de la ronda pasarán directamente a cuartos de final, mientras que las que ocupen los puestos del quinto al duodécimo deberán superar una eliminatoria previa. El Madrid terminará esta fase visitando a la Roma en Italia.

El objetivo del equipo blanco es pasar de cuartos de final, su barrera en la competición en tres ocasiones. En la Liga F, las de Pau Quesada no están teniendo sus mejores semanas. Acumulan dos empates consecutivos, uno en Lezama, contra el Athletic, y otro en casa, contra el Badalona, penúltimo clasificado. El Barcelona también ha pinchado, eso sí, por lo que el Madrid sigue segundo, a cuatro puntos de las líderes.

Por su parte, el Inter de Milán se encuentra en una posición clasificatoria más precaria en la Liga de Campeones. El equipo 'nerazzurro' es decimotercero, con cuatro puntos, un puesto que no le permitiría seguir avanzando en el torneo. Ganó su primer partido y empató el segundo, pero acumula dos derrotas consecutivas contra Lyon y Manchester City.

En la competición doméstica, las de David Sassarini también cayeron en su compromiso del fin de semana, en este caso contra la Juventus. Era su primera derrota esta temporada en la Serie A femenina, en la que son segundas, a cinco puntos de la Roma, que cuenta todos sus encuentros por victorias.

Será un partido especial para Ivana Andrés y Sheila García. Las defensas españolas jugaron en el Real Madrid: Andrés, entre 2020 y 2024; García, entre 2024 y 2026. La campeona del mundo con España en 2023 fue la primera capitana oficial del Real Madrid cuando el equipo dejó de ser el Tacón, pero no se llegó a un acuerdo para renovar su contrato en el verano de 2024, tras 137 partidos.

Estos dos equipos nunca se han visto las caras, ya que esta es la primera participación del Inter de Milán en la Liga de Campeones femenina. La pasada temporada, las de Sassarini disputaron la Copa Europa, segunda competición continental, y llegaron a octavos de final, donde les eliminó el Häcken, a la postre campeón. El Real Madrid solo ha jugado una vez contra un equipo italiano: fue frente a la Roma, la pasada temporada, y las blancas se impusieron por 6-2.

Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Andersson, María Méndez, Levels; Caruso, Elisa, Andreia Jacinto; Athenea, Schröder y Linda Caicedo.

Inter Milán: Rúnarsdóttir; Bartoli, Van Diemen, Ivana Andrés, Robustellini; Glionna, Milinkovic, Tomasevic, Bugeja; Polli y Vilhjálmsdóttir.

Árbitra: Katalin Kulcsár (Hungría).

Estadio: Alfredo di Stéfano, en Madrid.