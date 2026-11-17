El atacante de 20 años anunció el nacimiento en declaraciones a la televisión brasileña SporTV desde Singapur, instantes después del pitido final del amistoso con su selección nacional, en el que anotó un gol en la victoria por 7-0 contra Singapur.

"Gracias a Dios, mi esposa dio a luz. Es un chico maravilloso, mi esposa también está muy feliz. Y ese gol es para él", comentó el ariete, que en días previos admitió que podría dejar el Real Madrid en enero.

En respuesta al periodista, Endrick recalcó que prefiere "dejar su vida personal de lado", añadiendo que "desafortunadamente", sabe cómo son la prensa e internet.