El primero y segundo colocados de la liga se enfrentarán al Athlético Paranaense y al Cruzeiro, respectivamente, días antes de un encuentro entre ambos que probablemente sentencie el torneo.

El equipo de Río de Janeiro llega al partido contra el Paranaense con una alineación reforzada por la vuelta del centrocampista Lucas Paquetá, ya recuperado de una lesión en la rodilla.

Además, el técnico Leonardo Jardim podrá contar con los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela, quienes fueron liberados de forma anticipada por el seleccionador Diego Forlán para poder disputar el partido de la liga.

Pese a su eliminación de la Libertadores, Flamengo pasa por un excelente momento en el campeonato brasileño, donde acumula cinco victorias seguidas.

Por otro lado, Palmeiras intentará imponerse este miércoles al Cruzeiro para recortar distancias con el Flamengo.

El equipo de São Paulo tiene planeado contratar aviones para traer de vuelta lo más rápido posible a los jugadores que participan hoy en amistosos de sus respectivas selecciones.

Es el caso del colombiano Jhon Arias y de los argentinos Flaco López y Agustín Giay, quienes deben aterrizar en Brasil en la madrugada del miércoles.

El conjunto comandado por Abel Ferreira tiene un final de año cargado de compromisos, con disputas aún abiertas en la Libertadores, la Copa de Brasil y la liga.

En la otra punta de la tabla, Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil y que acaba de contratar al neerlandés Clarence Seedorf como técnico, necesitará ganarle al Botafogo para tener la posibilidad de alejarse de la zona de descenso.

Partidos de la trigésima quinta jornada:

Miércoles: Coritiba-Santos, Remo-Chapecoense, Flamengo-Paranaense, Cruzeiro-Palmeiras, Corinthians-Botafogo, Grêmio-Bahia.

Jueves: Vasco da Gama-Internacional, Vitória-Bragantino, São Paulo-Fluminense.