El Principito, Antoine Griezmann, aterrizó en el Orlando City en julio, una vez terminado el parón de la MLS por la Copa del Mundo, y completó uno de los inicios más fulgurantes en la historia de la competición.

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El exatacante del Barcelona y Atlético Madrid sumó 14 goles y 8 asistencias en 18 rondas disputadas, de las 34 que conforman la temporada regular.

Griezmann se convirtió en el primer francés en ganar el premio al recibir un 51,02 por ciento de los votos del panel, integrado por una selección de periodistas, personal técnico de los equipos y futbolistas.

Por detrás quedaron los mediocampistas brasileños Guilherme (25,12%), autor de 16 goles en 31 partidos con el Houston Dynamo, y André Luiz (6,19%), que anotó ocho tantos en 13 fechas con el Sporting Kansas City.

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a llegada de Griezmann tuvo un impacto inmediato en el Orlando City, que entonces se situaba en la duodécima plaza de la Conferencia Este, lejos de la zona de acceso a los playoffs.

Con el francés al frente, la escuadra floridana escaló hasta terminar en el octavo lugar, que le concede la opción de avanzar a la postemporada si supera el partido de repesca del jueves ante el FC Cincinnati.

Griezmann, de 35 años, anunció en marzo su incorporación al City una vez que finalizara su participación en la liga española con el Atlético de Madrid.

Su contrato con Orlando, una franquicia que nunca ha jugado una final de la MLS, se extiende hasta el final de la temporada 2027-2028, con opción a renovar un año más.

El delantero polaco Robert Lewandowski, también desembarcado en julio en la MLS para liderar al Chicago Fire, quedó fuera de los finalistas del premio.

La liga norteamericana anunciará en las próximas semanas los ganadores del resto de galardones, incluido el de Jugador Más Valioso (MVP), que Lionel Messi (Inter Miami) aspira a cosechar por tercer año consecutivo.

Últimos cinco ganadores del premio al Fichaje del Año

2026 - Antoine Griezmann (FRA) - Orlando City

2025 - Anders Dreyer (DEN) - San Diego FC

2024 - Gabriel Pec (BRA) - LA Galaxy

2023 - Giorgos Giakoumakis (GRE) - Atlanta United

2022 - Thiago Almada (ARG) - Atlanta United