"Tengo esperanza de un cambio de gobernanza", dijo Tebas, durante su intervención en la cita anual de la Unión Europea de Clubes (UEC), celebrada en Bruselas.

El directivo español reconoció que no conoce "personalmente" a Diallo, y pidió "un cambio en la FIFA, no sólo un cambio de personas", pero señaló que conoce su gestión en la Federación francesa y reconoció que le gusta.

"Ha ideado un cambio en la regulación" y, aunque no hay aspectos cuestionables, "en términos generales sí que estoy de acuerdo", dijo.

"Tengo cierta esperanza en que consiga batir a (Gianni) Infantino, que no es fácil, y abra una luz", agregó.

Tebas aprovechó su intervención en la asamblea de la Unión Europea de Clubes para criticar al presidente de la plataforma rival Asociación de Clubes Europeos de Fútbol (EFC) -Asociación de Clubes Europeos de Fútbol (EFC)-, el máximo mandatario del París Saint-Germain (PSG), Nasser al-Khelaifi.

"Al-Khelaifi es una vela a dios y otra al diablo. La Federación de Catar de fútbol, donde Al-Khelaifi tiene mucho poder de decisión, apoya a Infantino. El presidente de la EFC, apoya al candidato de la federación francesa...", destacó.