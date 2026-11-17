JJ Gabriel, una de las mayores promesas del fútbol mundial, está relacionado con el Real Madrid, club en el que puede recalar una vez que ha tomado la decisión de abandonar la entidad inglesa.

El atacante, que puede jugar tanto en banda como en la posición del '10', llegó al Manchester United con diez años, y se marcha tras seis años en los que se ha formado como futbolista y se ha convertido en una de las grandes atracciones de las categorías inferiores del club inglés.

En él recibió el premio al mejor jugador joven de la cantera, además de anotar hace unas semanas una 'hat trick' en la Youth League que aumentó los rumores sobre su posible ascenso al primer equipo.

Sin embargo, cuando iba a ser convocado por Michael Carrick para el encuentro de Copa de la Liga contra el Brighton, en el que de jugar, a sus por entonces 15 años se hubiese convertido en el más joven en la historia en debutar con los 'Red Devils', decidió comunicar al club su intención de irse.

Unas semanas después de tomar esa decisión y dejar de ejercitarse en Carrington, la ciudad deportiva del United, JJ Gabriel publicó un vídeo en sus redes sociales confirmando su salida del conjunto mancuniano.

"Ahora comienzo mi nuevo capítulo, pero el Manchester United siempre formará parte de mi historia, gracias por todo".