Los servicios médicos del Sevilla informaron de que el futbolista sevillano se produjo esta lesión en "una acción fortuita" durante el entrenamiento que el técnico Luis García Plaza dirigió este martes en la Ciudad Deportiva del club, preparatorio del derbi del sábado contra el Betis en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tras este percance, el canterano de El Viso del Alcor "fue trasladado a un centro hospitalario en el que se ha confirmado su diagnóstico y será sometido a una intervención quirúrgica", explicó en un comunicado la entidad hispalense.

"El Sevilla FC quiere trasladar un mensaje de ánimo a José Ángel, uno de los capitanes del club y canterano nervionense desde la categoría alevín. Asimismo quiere mostrar todo su apoyo durante su proceso de recuperación", recalcó en su nota.

Carmona, de 24 años, había perdido protagonismo esta temporada en el equipo con respecto a otros cursos, sobre todo tras la llegada como competencia del lateral derecho Juan Iglesias procedente del Getafe, ya que sólo lleva disputados seis partidos, con 85 minutos sumados en cinco de LaLiga EA Sports y los 90 de de la Copa del Rey ante el Sporting Hortaleza.

Con esta ya son tres las graves dolencias sufridas por jugadores sevillistas en lo que va de esta temporada, pues el pasado 12 de octubre el extremo canterano Miguel Sierra tuvo una luxación de la acromioclavicular del hombro derecho, durante el partido en el campo del Levante, de la que fue operado.

Además, en un lance del entrenamiento del pasado jueves, el también extremo Alfonso González, 'Alfon', sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, de la que será intervenido en los próximos días y que le hará perderse el resto de la campaña.