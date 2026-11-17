José Ángel Carmona, varios meses de baja por una fractura de tibia y peroné

José Ángel Carmona, varios meses de baja por una fractura de tibia y peroné

Sevilla, 13 nov (EFE).- El lateral diestro del Sevilla José Ángel Carmona sufre una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, de la que será intervenido y que le mantendrá varios meses de baja, informó este martes el club hispalense.