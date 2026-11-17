"Este es un caso que, por el momento, no está en el Tribunal de Justicia, podría, potencialmente un día (...). La expectativa en este caso, que es tan claro que es una violación de las normas de competencias, es que la Comisión pueda actuar en base a ello", dijo el antiguo abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y asesor legal de la UEC, Miguel Poiares Maduro.

El jurista, que intervino en la cita anual de la UEC celebrada en Bruselas, agregó que el problema de la representación de los clubes europeos se ha traducido en un posible caso de violación de las normas de competencia.

La UEC, que agrupa a 138 clubes profesionales de 25 asociaciones nacionales, considera que los acuerdos entre la UEFA y la EFC otorgan a los grandes equipos una influencia desproporcionada sobre el acceso a las competiciones europeas, el calendario y el reparto de ingresos.

En su queja presentada este lunes ante el Ejecutivo comunitario, la UEC pide a la Comisión que abra "una investigación formal, obtenga y publique el acuerdo, determine que infringe las normas de competencia de la UE y ordene eliminar las cláusulas restrictivas".

La UEC está enfrentada a la asociación Clubes Europeos de Fútbol (EFC) -antigua Asociación Europea de Clubes (ECA)-, que preside Nasser Al-Khelaïfi, máximo responsable del París Saint-Germain.

El acuerdo -cuyo contenido no es público, según la UEC- entre la EFC y la UEFA podría vulnerar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíben los acuerdos contrarios a la competencia y el abuso de posición dominante, respectivamente.

En la UEC están representados clubes españoles como Osasuna, Granada, UD Las Palmas, Albacete Balompié, Real Valladolid, Real Oviedo, Levante UD, SD Eibar, CD Leganés, Burgos, Huesca, Tenerife o Castellón.

Y entre los miembros ordinarios de la plataforma que mantiene una relación privilegiada con la UEFA figuran el Atlético de Madrid, FC Barcelona (que regresó este año tras distanciarse de la Superliga), el Betis, la Real Sociedad, el Sevilla o el Villarreal.

Dentro de la EFC hay unos 920 clubes, pero sólo alrededor de 120 miembros ordinarios tienen derecho a voto pleno en la asamblea general, frente a los asociados, cuya participación en las decisiones de gobernanza es más limitada.

"Dar a una asociación particular, que representa a algunos clubes y está dominada por unos pocos clubes, el rol exclusivo de representar a todos los clubes" y atribuirle un papel "en la definición de las reglas de acceso a una competición o, por ejemplo, la distribución del dinero de esa competición" constituye "una violación de las leyes de competencia", agregó Maduro.

El jurista subrayó que, a su juicio, se trata de un caso evidente de infracción de la normativa comunitaria de competencia porque el acuerdo entre la UEFA y la EFC "le da a esos clubes un papel crucial para excluir a clubes del mercado" en el que compiten.

"Encuentro difícil encontrar un caso más obvio de restricción de competencia por objeto", agregó el letrado, quien señaló que "este 'status quo' (...) produce muchos efectos anticompetitivos".

Maduro argumentó que esos efectos se manifiestan en que "algunos clubes dominan la presencia en las competiciones" como la Liga de Campeones, lo que además tiene un "impacto negativo en la competición a nivel nacional" debido a los efectos financieros derivados de los ingresos que reciben los equipos participantes.

En resumen, consideró que el caso ilustra "dos problemas fundamentales en la gobernanza del deporte", no solo del fútbol, que son la "falta de una representación efectiva, inclusiva y amplia de todas las partes interesadas" y la "ausencia de mecanismos eficaces de separación de poderes".

Si la Comisión Europea no interviene, más allá de considerar futuras acciones legales, Bruselas tendrá que explicar por qué no quiere promover un sistema deportivo equilibrado, bien justificando jurídicamente que la denuncia de la UEC carece de fundamento o bien porque sus responsables "decidan políticamente que no quieren continuar", dijo Maduro.

"En ese caso, deberán una explicación a todos los ciudadanos y aficionados al fútbol de la UE", concluyó.

En el mismo foro, el presidente de la UEC, Ovidiu Costesin, consideró que la reclamación ante la Comisión Europea es un "paso importante" para la organización y aseguró que su intención no es acabar con la EFC.

"No pedimos que se silencie otra voz, queremos que se escuche a otros clubes (...). Todo club de fútbol en Europa merece tener voz", dijo.