“Aunque en un primer momento los responsables médicos de la selección nigeriana comunicaron que el atacante había sufrido un esguince leve, los servicios médicos del club han explorado al futbolista nigeriano a su regreso a Madrid, además de realizar pruebas complementarias, y han confirmado el alcance exacto de su lesión”, informó el club en su parte médico.

En el informe publicado en sus canales oficiales, no especifica el período de baja aproximado del futbolista, aunque este tipo de lesiones suelen requerir en torno a cinco semanas de recuperación, dependiendo de la afectación y la evolución del propio jugador, por lo que, si al menos está un mes fuera de acción, ya se perdería los choques ante el Getafe, el Viking, el Elche, el Barcelona, el Betis y el PSV Eindhoven.

“Lookman realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el club madrileño sobre el extremo, que ya ha regresado a Madrid de su convocatoria con la selección de Nigeria.