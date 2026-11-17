"Tenemos buenas sensaciones, pero no sabemos lo que pasará. En caso ideal haremos cinco", dijo cuando se le preguntó lo que esperaba del partido, para luego, sin embargo, restarle peso a su propio atrevimiento y hacer un análisis más parco ante sus dos interlocutores, que eran la modernadora Esther Sediaczek y el exinternacional alemán Bastian Schweisteiger, comentarista del partido.

"Bastante difícil será hacer uno solo", dijo.

Tras el partido, otra vez antes las cámaras, Klopp dijo que el resultado era algo que no se hubiera atrevido ni siquiera a soñar, ante lo que Sediaczek le recordó lo que había dicho antes del partido.

"¿He dicho eso?", preguntó Klopp en medio de una carcajada, y se volvieron a pasar las declaraciones de Klopp de antes del partido. "¿Ahora qué dice? Lo había presentido", le dijo Sediaczek.

La secuencia del "profeta" Klopp saltó inmediantamente a las redes sociales y se viralizó.