"Este es un Mundial que pertenece al continente europeo porque, en principio lo que FIFA establece es que cada cuatro años vamos a cada uno de los continentes, porque todos tienen su derecho a su Mundial. En este caso Portugal ha declinado la celebración, porque no hay un estadio con capacidad para 80.000 personas para la final. Solo puede ser España y va a ser España", dijo.

Durante su participación en la cuarta edición del 'Expansión & Marca Business Sport Forum', celebrado este martes en el Espacio La Salle de Madrid, y en conversación con Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, Louzán lanzó una petición al Gobierno ante la organización.

"En Marruecos manda uno solo, aquí a nivel de gobierno son varios. Hay que poner proa al viento y ya, de una vez por todas, ponerse manos a la obra. Es momento de actuar", reclamó.

El presidente de la RFEF explicó que ha hablado con la FIFA, cuya delegación inspeccionó hace días los estadios propuestos por España, sobre la concreción de la sede de la final y también sobre el precio de las entradas, para que sean más asequibles.

"Ya les dije a los de FIFA que es un tema que hay que cerrar cuanto antes internamente, porque parece que no se va a cerrar hasta 2028, y nosotros también tenemos que cerrar las candidaturas de las ciudades. Tenemos 9 vamos a intentar incorporar Vigo y Valencia, que serían 11 España, 6 Marruecos y 3 Portugal. Eso no quiere decir que esas 20 vayan a ser las que van a ser sedes mundialistas, porque Estados Unidos con el mismo número de selecciones, 48, ha tenido 16, vamos a ver cuántas quedarán", comentó.

En este punto Louzán recordó que "ahora mismo se están invirtiendo cerca de 2.500 millones euros en mejora de los estadios" y que "es una inversión de entidades como ayuntamientos, clubes, comunidades y diputaciones".

El presidente de la RFEF anunció también que la RFEF ha encargado un estudio económico para ver los precios que se van a implantar para las entradas del Mundial y confió en que "no sean tan caras como han sido" en el celebrado este año en Estados Unidos, México y Canadá.

"Ya se lo dije el otro día a los de FIFA y no va a ser así. Nos hemos quejado, en la última final la más barata fueron 5.000 dólares y las media en torno a mil y algo de euros en un estadio de 80.000. La FIFA me contestaba que los estadios estaban llenos. Pero muchos aficionados se desplazan con la selección a puntos muy difíciles"

Louzán auguró también que España podría repetir presencia en la final, "porque tiene una selección en la que la mayoría tienen una media de 24/25 años". "Ya vimos de lo que fuimos capaces ante Inglaterra, una gran selección. Uno puede ser España y otro puede ser Inglaterra. Vimos uno de los partidos más bonitos del mundo. La final puede ser España e Inglaterra, aquí o en Barcelona", concluyó.