Esta es la probable alineación del ‘Galo’ (Gallo) para la final del próximo 21 de noviembre:

Éverson: el capitán de 36 años y 1,93 de estatura volverá a la titularidad tras una lesión sufrida a principios de septiembre y aspira a dirigir a su equipo hasta la victoria con su característica jerarquía y fiabilidad.

Natanael: este lateral derecho de 24 años, que se formó en la cantera del Coritiba y tiene un gran potencial ofensivo, se espera que reemplace al ecuatoriano Alan Franco, quien fue expulsado por doble amarilla en la vuelta de la semifinal y está suspendido para la final.

Vitão: el contundente central de 18 años y 1,92 metros, hincha declarado del ‘Galo’ y formado en su cantera desde los 12 años, debutó como profesional esta temporada y se ganó la titularidad tras entrar por Ruan Tressoldi en los cuartos de la Copa de Brasil.

Lyanco: de 29 años y formado en el São Paulo, dio el salto a Europa, donde bregó en el Torino, el Bologna y el Southampton, de la Premier League. Se trata de un central con oficio al que las lesiones le han condicionado mucho durante esta temporada.

Renan Lodi: el exjugador del Atlético de Madrid, de 28 años, aporta liderazgo al costado zurdo, con una limpia distribución de balón y una constante proyección ofensiva con la que se destaca en el Brasileirão, aunque quedó afuera de la última convocatoria de Ancelotti.

Kevin Castaño: el colombiano de 26 años cedido por River Plate llegó a mitad de temporada y es el eje de contención y equilibrio que precisaba el equipo, un sostén con visión de anticipación y precisión en el pase que se reveló como clave para 'el Galo'.

Maycon: junto a Castaño, el experimentado mediocampista de 28 años forma el doble pivote del equipo. Es contundente, fiable y reactivo, algo que le llevó a ganar un Brasileirão y una Copa de Brasil con Corinthians.

Víctor Hugo: el carioca de 22 años, formado en las inferiores de Flamengo, juega por delante del doble pivote y ofrece dinamismo y un gran recorrido 'box to box' que le otorga una gran presencia en la arquitectura del ataque, conectando las líneas.

Tomás Cuello: el argentino de 26 años, exjugador de Atlético Tucumán, es un extremo afilado que explota el uno contra uno y no rehuye las labores defensivas, aunque se destaca por su capacidad goleadora y ya anotó en la vuelta de cuartos contra Santos.

Bernard: el veterano brasileño de 34 años alcanza un nivel altísimo de goles en la Sudamericana con cinco tantos que le hacen especialmente cualificado para penetrar el área rival desde la banda y descontrolar a los defensores xeneizes.

Mateo Cassierra: el imponente atacante de 29 años, exjugador del Zenit de San Petersburgo y número 9 del 'Galo', es uno de los efectivos más destacados de la maquinaria mineira y pretende volver a la senda del gol tras pasar un mes en enfermería por una lesión muscular.