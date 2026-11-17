Rodrigo Aguirre, de cabeza (41’), abrió el camino para el equipo charrúa. Xavier Valdez en contra (70’), Nicolás de la Cruz (80’, de penal), Federico Valverde (87’) y Bruno Damiani (90+4’) completaron la goleada para deleite de la hinchada local.

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Dos caras y un primer tiempo trabado en Maldonado

En el Campus de Maldonado, 140 kilómetros al este de Montevideo, Uruguay mostró dos caras. En el primer tiempo, sin sus grandes figuras Valverde y Darwin Núñez, tuvo problemas para superar a un discreto equipo dominicano que marcó bien y dejó en evidencia huecos en la defensa charrúa.

Un cabezazo de Aguirre sacó a Uruguay del problema, ante un conjunto dominicano dirigido por el argentino Marcelo Neveleff que desaprovechó dos mano a mano con el arquero Santiago Mele.

Festival de goles y debut soñado en el complemento

El complemento fue todo alegría para los locales, que vieron cómo un grosero error de Valdez terminó con el gol de la tranquilidad celeste. Nicolás de la Cruz amplió la cuenta de penal y “Fede” Valverde demostró por qué es el capitán del Real Madrid al marcar un golazo, con un potente tiro cruzado. Ya con todo definido y Dominicana sin herramientas para controlar el partido, Damiani —en su debut con la Celeste— cerró la goleada.

Alineaciones de las selecciones:

Uruguay: Santiago Mele (Ignacio De Arruabarrena, minuto 84); Santiago Mouriño (Ronald Federico Araújo da Silva, minuto 62), José Giménez (cap.) (Juan Rodríguez, minuto 75), Sebastián Cáceres, Juan Sanabria (Mathías Olivera, minuto 46); Agustín Canobbio (Facundo Pellistri, minuto 75), Rodrigo Bentancur (Bruno Damiani, minuto 84), Facundo Bernal (Nicolás De La Cruz, minuto 75), Rodrigo Zalazar (Federico Valverde, minuto 62); Federico Viñas (Martín Satriano, minuto 75) y Rodrigo Aguirre (Darwin Núñez, minuto 62). DT: Diego Forlán.

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República Dominicana: Xavier Valdez (Wilkins Geraldo, minuto 90); Luiyi de Lucas, Noah Dollenmayer (César García, minuto 73), Jeremy Báez (Benjamín Núñez Rodríguez, minuto 46), Edgar Pujol (Juanca Pineda, minuto 85), Pablo Rosario (cap.) (Gerard Lavergne, minuto 90), Juan Familia-Castillo (Lucas Bretón, minuto 74); Heinz Morschel (Daniel Flores, minuto 90), Peter González (Edarlyn Reyes, minuto 73), Dorny Romero (Edison Azcona, minuto 46); y Mariano (Luis Meneses, minuto 90). DT: Marcelo Neveleff.