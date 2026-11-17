El chileno Manuel Pellegrini ha dirigido la segunda sesión semanal para preparar el choque de la máxima rivalidad y, en los minutos abiertos a los medios, ya han participado los dos convocados por el seleccionador Luis de la Fuente, aunque no han dispuesto de minutos en su primera llamada al combinado nacional.

El colombiano Cucho Hernández sigue sumando sesiones en el proceso paulatino de recuperación de la lesión en el sóleo izquierdo que sufrió el pasado 17 de octubre ante el Barcelona, aunque serán los tres días que quedan para el derbi los que marquen su disponibilidad y la de del resto de la plantilla.

Quedan por llegar el irlandés Troy Parrott, el uruguayo Facundo Bernal, ya disponible tras cumplir en el duelo copero ante el Navalcarnero su cuarto partido de sanción por su expulsión ante el Barcelona; Álvaro Fidalgo (México); el colombiano Nelson Deossa; el marroquí Ez Abde y los españoles sub-21 Manu González y Ángel Ortiz.

Aunque es martes y todavía queda, el Betis ya ha empezado a animar a los suyos y ha colocado una pancarta en el campo principal de entrenamiento de su ciudad deportiva con el lema 'Teñir de verde la ciudad'.