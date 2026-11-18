En Monterrey, norte del país, Jesús Corona convirtió un gol para darle la victoria al Tri, que empató 3-3 en el global de la serie de cuartos de final y pasó de forma sufrida a la siguiente ronda por haber anotado dos veces como visitante.

Después de perder por 3-2 el pasado sábado en el partido de ida, México, que tuvo cinco cambios; dominó en la primera mitad, pero le costó trabajo finalizar las jugadas en la primera media hora de juego, a lo que se sumaron dos buenas atajadas del guardameta Jahmali Waite.

Corona remató con Waite movido, en el 28, cuando apareció Ronaldo Webster y salvó a los 'Reggae Boyz'.

Después de mucho insistir, Julián Quiñones apareció por la banda derecha y le puso una asistencia a Corona, letal en el minuto 35 con el remate de zurda, el 1-0.

Aunque el Tri mantuvo la posesión, en el 44 Jamaica dejó ir el empate, Renaldo Cephas remató con todo a favor, lo hizo mal y el balón se fue por un lado.

En la segunda mitad, los mexicanos mantuvieron la posesión de la pelota, mas no crearon jugadas de gol, mientras Jamaica apostó a buscar la igualada con Cephas.

Después de unos 20 minutos sin emociones, Jamaica se volcó al ataque en los últimos momentos del partido y puso en aprietos a México, que aguantó la presión y se clasificó por los pelos a la semifinal.

En el 'final four' en marzo de 2027, México enfrentará a Estados Unidos y Canadá a Panamá.

1. México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas (Kevin Álvarez, m.72), Jesús Orozco, Israel Reyes, Mateo Chávez; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora (Alexis Vega, m.83); Jesús Corona (Andrés Montaño, m.72), Roberto Alvarado (Santiago Sandoval, m.57); Julián Quiñones (Armando González, m.83).

0. Jamaica: Jahmali Waite; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere (Tajay Grant, m.82), Courtney Clarke (Dwight Merrick, m.62); Karoy Anderson (Warner Brown, m.82), Kyle Ming (Denzel Hall, m.62), Ronaldo Webster; Keheim Dixon, Javov East (Ricky Jones, m.62), Renaldo Cephas.

Árbitro: Juan Gabriel Calderón, de Costa Rica. Amonestó a Julián Quiñones; Courtney Clarke, Densel Hall y Warner Brown.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, celebrado en el Estadio BBVA de Monterrey, norte de México.