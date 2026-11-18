Con un doblete de Brayan Gil, delantero colombiano nacionalizado salvadoreño, El Salvador logró un cupo en las preliminares, pero el desempeño futbolístico mostrado en la ida y vuelta de esta serie pone en dudas si el equipo podrá afrontar la siguiente fase.

A pesar de tener el mayor porcentaje en posesión, los dirigidos por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez siguen con un juego impreciso y sin ideas. Luego de este partido, la Azul y Blanco no verá actividad en fecha FIFA hasta marzo del año próximo.

En la primera mitad del partido, disputado en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' Gónzalez, los locales tuvieron el control del partido con una mayor posesión, pero con una evidente incapacidad para concretar sus llegadas.

Los salvadoreños tuvieron al menos ocho oportunidades a gol y fue hasta el minuto 45 que Harold Osorio abrió el marcador y puso arriba a la Azul y Blanco.

Osorio recibió un centro por la banda derecha por parte de Danis Cerros y tras un instante de disputa de balón, entre dos defensas caribeños, logró quedarse con la pelota y anotó.

Sin embargo, San Martín descontó al filo del cierre de la primera parte, al minuto 45+3. Belony Dumas envió un tiro de esquina que encontró a Stephan Varsovie y remató de cabeza para anotar el 1-1.

El segundo tiempo comenzó con el gol de Gil para cambiar el marcador a 2-0. El salvadoreño Rafael Tejada hizo una gran jugada individual y probó a meta, pero el portero Sébastien Raphose rechazó el disparo, cuyo balón fue encontrado por Gil.

Nuevamente llegó Gil al minuto 83, tras la asistencia desde medio cambio de Joshua Pérez, para aumentar el marcador y cerrar la cuenta 3-1 a favor de los locales.

Las eliminatorias de la Copa Oro 2027 se disputarán en marzo de 2027 y contarán con 14 selecciones que competirán por las siete plazas restantes en dicho torneo de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

3. El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Jorge Cruz, Nelson Blanco, Mauricios Cerritos; Danis Cruz Cerros, Brayan Gil (m.87, Styven Vasquez), Harold Osorio (m.73, Amando Moreno), Marcelo Díaz (m.11, Joshua Pérez) Christian Martínez; Rafael Tejada.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez.

1. San Martín: Sébastien Raphose; Stephan Varsovie, Fabien Fonrose, Belony Dumas, David Chevalier; Axel Raga, Jordan Alexandre, Stanley Segarel, Rahim Denis (m.63, Malik Denis); Alexis Martial, Clarence Coynault (m.63, Andre Richardson).

Árbitro: El estadounidense Armando Villarreal. Amonestó a Clarence Coynault, Jordan Alexandre y Joshua Pérez.

Goles: 1-0, m.45: Harold Osorio. 1-1, minuto 45+3: Belony Dumas. 2-1, m.46: Brayan Gil. 3-1, m.83: Brayan Gil.

Estadio: Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador.