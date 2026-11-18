Atlético Tucumán apostó fuerte por la continuidad de Clever Ferreira Ñamandú y ejecutó la opción de compra por el 50% de su ficha a Sportivo Ameliano, a cambio de 600.000 dólares. Según reportó Uriel Iugt, el defensor firmará contrato con el Decano hasta diciembre de 2030.

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Oriundo de Ypané y formado en la “V” azulada, el zaguero central desembarcó en el fútbol argentino a mediados de la temporada pasada y rápidamente se transformó en una pieza clave de la última línea tucumana. Más allá de su firmeza defensiva, también ha sabido gravitar en ofensiva: en 63 partidos disputados con la camiseta celeste y blanca, suma seis goles y una asistencia.

🚨Atlético Tucumán hizo uso de la opción por Clever Ferreira.

*️⃣El "Decano" pagará u$s 600.000 por el 50% del pase a Sportivo Ameliano y el futbolista firmará hasta diciembre de 2030.

ℹ️Primero reportada por @urieliugt pic.twitter.com/8QwxnLjLmy — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 18, 2026

El salto a la Albirroja

El presente del defensor atraviesa su punto más alto. Su regularidad en Tucumán lo colocó en el radar de Gustavo Alfaro, quien lo incluyó en las convocatorias de Paraguay para las fechas FIFA de octubre y noviembre. Ferreira tuvo su estreno con la selección absoluta en el combo de octubre, cuando ingresó a los 78 minutos ante Bolivia, y volvió a sumar rodaje internacional en su presentación más reciente frente a Singapur, en la gira asiática, entrando a los 77.