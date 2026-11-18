La Resolución RDE-004/2025, aprobada en la 1218ª Reunión Extraordinaria del Directorio Ejecutivo de Itaipú el 15 de enero de 2025, actualizó la lista de instituciones financieras en las que la binacional mantiene cuentas en el Paraguay “para movimiento y aplicación de recursos”. Incluyó a Ueno Bank S.A. como novena entidad, junto con Itaú, Sudameris, Banco do Brasil, Atlas, Basa, Citibank, Continental y el Banco Nacional de Fomento. Revocó además la RDE-272/2024, del 5 de diciembre de 2024.

Se trató de un trámite exprés. Ueno ofreció sus servicios a Itaipú, por nota, del 3 de enero de 2025. El 13 de enero, la División de Operaciones Financieras de la binacional elaboró un informe sobre el banco, con parecer favorable del director financiero, Rafael Lara. Un día después, el 14 de enero, emitió su parecer la Dirección Jurídica de la margen derecha, cuya titular es Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador colorado Silvio “Beto” Ovelar. El Directorio resolvió el 15 de enero, 12 días después de la oferta.

El informe concluye que Ueno tenía una calificación de riesgo “igual o superior al mínimo exigido”. Sostiene que ofrecía mejores tasas que otras entidades y que cumplía la “necesidad de diversificación”. El parecer jurídico concluye que los requisitos normativos para abrir cuentas y hacer aplicaciones financieras en Ueno “se encuentran cumplidos”.

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La regla que no operó

La norma que Itaipú citó como regla para colocar su dinero es la Instrucción de Procedimiento IP 02, de Aplicaciones Financieras, fechada el 12 de mayo de 2016 y vinculada a la Norma de Gestión de Disponibilidades de Caja.

Su punto 5.3.2 dispone que, en el Paraguay, las aplicaciones financieras “se deben mantener” en bancos habilitados legalmente y aprobados por el Directorio Ejecutivo, “respetando los criterios básicos” que detalla:

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- estar entre los cinco mejor calificados en relación con el riesgo,

- tener cinco años de experiencia en el mercado paraguayo,

- contar con calificación AAApy/AApy o equivalente,

- y ofrecer mejor rentabilidad solo con baja exposición al riesgo y sin especulación financiera.

En Brasil, el punto 5.3.1 es más restrictivo: las aplicaciones se hacen solo en el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal.

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Lo que el documento no dice

La resolución no menciona la antigüedad del banco. De los cuatro criterios de la IP 02, el de la “experiencia mínima de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo” no aparece analizado, y Ueno tenía licencia bancaria desde el 1 de diciembre de 2023, es decir, poco más de 13 meses a la fecha de la resolución.

El texto cita la Norma de Gestión de Disponibilidades de Caja y la IP 01 (Cuentas Bancarias), pero no la IP 02 de Aplicaciones Financieras, que contiene esa exigencia. Eso, pese a que el parecer jurídico habla expresamente de “aplicaciones financieras”.

Tampoco precisa qué calificación tenía Ueno ni quién la emitió. La tabla que Itaipú difundió el 13 de octubre a través de X lo ubicaba con AA, sin indicar calificadora ni fecha. El 8 de octubre, ABC pidió por escrito las resoluciones que autorizaron los bancos privados. Itaipú citó la IP 02 y la aprobación del Directorio, pero no entregó entonces documentos ni fechas, y su comunicado del 7 de noviembre no menciona esta resolución.

La binacional no explicó cómo contó los cinco años. La sociedad nació en 1976 como Financiera El Comercio, pero esa trayectoria no equivale a cinco años de banco, según la investigación publicada por CNN Brasil.

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Las firmas

Por Paraguay firmaron la Resolución RDE-004/2025, que incluyó a Ueno Bank entre los bancos de la binacional, Justo Zacarías Irún, destituido hoy como director general. También Hugo Zárate, entonces director técnico y hoy director general interino; Rafael Lara Valenzuela, removido el 13 de noviembre por el Decreto 7230 y reemplazado de forma interina por Derlis Gauto; Justino Oscar Abrahan Caballero (administrativo ejecutivo, reemplazado hoy por Jaime David Céspedes Torez) y Julio Rodrigo Paredes (coordinación ejecutiva).

Lara firma también como Director Jurídico Ejecutivo Sustituto, mientras que la titular, Iris Magnolia Mendoza, no aparece entre los firmantes.

Por Brasil rubricaron Enio Verri, Renato Soares Sacramento, Luiz Fernando Delazari, Iggor Gomes Rocha y Carlos Carboni. Los expositores fueron Lara y Gomes Rocha, director financiero ejecutivo sustituto. La margen brasileña había dicho, según CNN, que aprobó a Ueno con el dictamen jurídico y el análisis financiero del lado paraguayo, y que “el proceso fue iniciado por la parte paraguaya”. El informe y el parecer, en efecto, fueron de la margen derecha.

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La respuesta de Zárate

Hoy, en Mburuvicha Róga, ABC le preguntó por su cuota de responsabilidad en los depósitos en Ueno. Zárate respondió que la Dirección Técnica se ocupa de las instalaciones de la central y que “no está dentro de las competencias del director técnico ni siquiera conocer o definir el destino de los fondos financieros”. Y agregó: “No, la respuesta es no, no tenía conocimiento”.

El documento muestra que firmó, como miembro del Directorio Ejecutivo, la resolución que habilitó a Ueno para recibir aplicaciones financieras. El texto no dice cuánto se depositó ni cuándo. Pero el órgano del que Zárate formaba parte fue el que autorizó el banco.

En la misma conferencia, el nuevo director dijo que Itaipú tiene “instrucciones de procedimiento” sobre la colocación de los recursos y que sobre el uso de los fondos “no hay ningún secreto”. Prometió hacer un relevamiento apenas llegue a la sede de la binacional.

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Los antecedentes

Ueno comenzó a operar con Itaipú en enero de 2025. Al 3 de noviembre, día de la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), la binacional mantenía allí US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones, el 7,6% de las remesas ingresadas desde Brasil entre 2024 y 2026. Son más del triple de los promedios que había publicado en X el 13 de octubre.

Itaipú dejó de informar en qué bancos guarda su dinero desde 2024. ABC consultó por los saldos y las tasas desde el 6 de octubre, y la binacional reconoció el monto recién el 7 de noviembre, cuando presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno. El BCP había abierto un sumario al banco el 24 de setiembre pero igualmente Itaipú no retiró su dinero.

El 17 de noviembre, CNN Brasil reveló que Itaipú violó su regla de cinco años. Hoy, el Ejecutivo reemplazó a Zacarías por Zárate, en carácter interino y a la espera del acuerdo del Senado, y renovó el Consejo. El ministro Rolando de Barros dijo que los cambios empezaron antes con la Dirección Financiera, a cargo de Derlis Gauto.