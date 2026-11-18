Un monto muy superior a los 6,5 millones de dólares que se embolsó Lanús al derrotar el 22 de noviembre de 2025 en Asunción al mismo Atlético Mineiro en una tanda de penaltis (5-4).

Pero la 'danza de los millones' no para con el cheque por 10 millones que recibirá este 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla el campeón de la vigésima quinta edición.

La Conmebol repartió más de 84 millones de dólares entre los 56 clubes participantes a lo largo del torneo. Cada triunfo en fase de grupos significó 125.000 dólares, 600.000 en octavos de final, 700.000 en cuartos y 800.000 en semifinales.

Boca Juniors, que rebaña a unos 16 millones de hinchas argentinos y no pocos millones más en el exterior, llega a su tercera final de la Sudamericana veintiún años después.

La larga espera puede servir para enlazar los títulos que bordó en las versiones de 2004 y 2005.

Los veintiún años de espera del xeneize pueden llegar a su fin este sábado, o extenderse la sequía si antes Atlético Mineiro, al que siguen entre 9 y 11 millones de brasileños, impone sus condiciones y levanta un trofeo que perdió por poco hace un año ante otro rival argentino.

Si los antecedentes tuvieran peso en el presente, la formación de Belo Horizonte tendría que estar preocupada y con optimismo desbordante entre los xeneizes. La historia común se resume en 8 partidos en torneos internacionales con 3 triunfos para el club azul y oro, uno para el Galo (Gallo) y cuatro empates.

La primera final de la Sudamericana en Colombia, encomendada a la ciudad caribeña de Barranquilla, tiene una audiencia cautiva en los 10 países socios de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), pero también será exportada a otros 90 países de Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente.

La clasificación de goleadores es liderada por dos figuras que ya no están más: Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque, que pinchó en semifinales ante Mineiro con 7 dianas en 12 partidos; y Gabriel Barbosa 'Gabigol', quien aportó 6 y 4 asistencias a la campaña del Santos.

No obstante, la consagración como máximo artillero del torneo no es un objetivo que hayan olvidado el brasileño Bernard del Atlético Mineiro, tercero de la lista con 5, y el uruguayo Miguel Merentiel, de Boca Juniors, cuarto con 4.

Entre porteros, el brasileño Léo Jardim del Vasco da Gama y el uruguayo Franco Torgnascioli del City Torque lideran la clasificación oficial de porterías imbatidas al acumular cada uno siete partidos sin encajar a lo largo de la Copa.

En la fase final el portero más determinante ha sido el colombiano Álvaro Montero, que en 8 partidos con Boca Juniors apenas permitió 4 goles.

El capitán Everson llega a su segunda final entre los palos de Atlético Mineiro. A Barranquilla arribará como uno de los máximos referentes del equipo de Belo Horizonte, pero también corre el riesgo de salir de allí con otra gran decepción.