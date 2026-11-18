Dani Ceballos entrenó el pasado lunes y, tanto martes como miércoles, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, ha hecho trabajo específico al margen del grupo para ver si puede llegar a su primer derbi después de su regreso al Betis después de nueve años de su marcha al Real Madrid, para lo que cuenta con cuarenta y ocho horas de margen.

Pellegrini también deberá calibrar la evolución de Riquelme y el estado en el que se incorporen los internacionales que restan por ponerse a sus órdenes después de que el portero Álvaro Valles y el centrocampista Marc Roca fueran este martes los primeros en hacerlo.

El colombiano Cucho Hernández sigue sumando sesiones en el proceso de puesta a punto tras la lesión en el sóleo izquierdo que sufrió el pasado 17 de octubre ante el Barcelona, y apunta a su convocatoria para el derbi en competencia con el irlandés Troy Parrott.

Parrott ya ha acabado sus compromisos con su selección como el resto de los internacionales verdiblancos, el uruguayo Facundo Bernal, ya disponible tras cumplir en el duelo copero ante el Navalcarnero su cuarto partido de sanción por su expulsión ante el Barcelona; Álvaro Fidalgo (México); el colombiano Nelson Deossa; el marroquí Ez Abde y los españoles sub-21 Manu González y Ángel Ortiz.