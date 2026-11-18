El empate ante el Arsenal inglés (1-1) y el tropiezo de este domingo en A Coruña, donde un cabezazo de la defensa Renee Van Asten en el minuto 101 permitió rescatar un punto (1-1), han encendido algunas alarmas en el vigente campeón de todo, acostumbrado a convivir con la exigencia de ganar siempre.

Un escenario que, en cualquier caso, no empaña la trayectoria de un equipo que conserva cuatro puntos de ventaja al frente de la Liga F Moeve y comparte el liderato de la máxima competición continental con el Olympique de Lyon.

Es más, pese a la sensación que dejan los últimos resultados, el Barcelona ha igualado su mejor racha histórica de imbatibilidad europea, con quince partidos consecutivos sin perder (doce victorias y tres empates), la misma cifra que alcanzó entre 2022 y 2024. El encuentro ante el Servette le brinda ahora la oportunidad de establecer un nuevo récord.

El principal quebradero de cabeza para Pere Romeu está, sin embargo, en la enfermería. Las lesiones están castigando a una plantilla ya de por sí corta y obligarán al técnico a volver a recurrir al filial para completar la convocatoria.

No podrá contar con las centrocampistas Vicky López y Kika Nazareth ni con la delantera Kerolin Nicoli, todas ellas con lesiones musculares, ni con la defensa Laia Aleixandri, que encara la recta final de la recuperación de una grave lesión de rodilla.

Al menos, el preparador catalán recupera efectivos para el compromiso europeo. Caroline Graham, que no viajó a A Coruña por precaución tras recibir dos golpes en el muslo izquierdo, e Irene Paredes, que descansó tras superar una lesión, estarán disponibles.

La visita del Servette se presenta, por tanto, como una oportunidad para recuperar sensaciones antes de afrontar el último compromiso de la fase liga, a mediados de diciembre, frente al Bayern de Múnich, otro de los equipos que todavía no conoce la derrota.

El campeón suizo ocupa la decimocuarta posición de la clasificación. Pese a estrenarse con una contundente victoria ante el Leuven (5-1), las posteriores derrotas frente al Olympique de Lyon (0-8), el Koge (5-1) y el Roma (2-1) evidencian las dificultades que ha encontrado para competir ante rivales de mayor entidad.

Barcelona: Coll; Cámara, Paredes, van Asten, Brugts; Serrajordi, Guijarro, Schertenleib; Graham, Pajor y Pina.

Servette: Weimar; Simon, Ballesté, Nakkach, Bourma; Serrano, Hernández; Marinelli, Karchouni, Marchao; Sobal.