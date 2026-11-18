El técnico sevillista, Luis García Plaza, eligió en esta ocasión para el entrenamiento el propio escenario del partido donde se medirán al 'eterno rival' en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports (18:00 horas), en el que ya contó con otros tres futbolistas que han estado estos días con sus selecciones nacionales.

El lunes ya estuvo el punta sub-21 belga Lucas Stassin, además del centrocampista Jon Guridi, quien también jugó un partido con la selección vasca, y este miércoles trabajaron junto a los compañeros el portero griego Odysseas Vlachodimos, el extremo suizo Rubén Vargas y el delantero escocés Robbie Ure.

Quedan aún tres por unirse al grupo, el central senegalés Arouna Sangante, el medio georgiano Giorgi Kochorashvili, quienes llegarán a Sevilla este mismo miércoles, y el lateral chileno Gabriel Suazo, al que se le espera en la tarde del jueves.

El capitán de la selección chilena jugó la pasada madrugada un partido en su país ante Colombia, con lo que será el último de los internacionales en incorporarse al grupo, informó el Sevilla en un comunicado.

Con la llegada al trabajo de la plantilla desde hace ya días del mediapunta Gerard Fernández 'Peque', ausente en los últimos partidos por lesión, serán bajas seguras para recibir al Betis el extremo Miguel Sierra, el central brasileño Marcao Teixeira, el extremo Alfonso González, 'Alfon' y el lateral derecho José Ángel Carmona.

Alfon, quien sufrió el pasado jueves en un entrenamiento la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y Carmona, que en la sesión preparatoria de este martes se produjo una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, se perderán lo que resta de temporada por la gravedad de sus lesiones.

En el entrenamiento de este miércoles, el extremo nigeriano Chidera Ejuke efectuó trabajo específico en solitario, aunque parece que no tendrá problemas para jugar el sábado, lo mismo el centrocampista Manu Bueno, expulsado hace dos jornadas en Getafe (3-1) y que cumplió un partido de suspensión en la posterior visita del Alavés (0-0).