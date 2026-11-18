Isco reflexionó en los medios del club sobre la importancia del duelo de máxima rivalidad, del nivel alcanzado por el conjunto que entrena el chileno Manuel Pellegrini y por sus expectativas, además de sus sensaciones físicas tras haber pasado un calvario de lesiones.

Recordó que en los días previos al debut en la Liga de Campeones "veía al equipo entrenar, ya con todos los jugadores, con ese ritmo, con esa intensidad, con esa calidad" y que se le ponían "los pelos de punta pensando que "aquí se pueden conseguir cosas importantes".

"Al final, el fútbol es muy resultadista. Depende mucho de lo que se haga en el campo pero el equipo está trabajando muy bien y los resultados están llegando. Tenemos que seguir, no perder el foco y seguir siendo humildes hasta el final", manifestó el centrocampista de Arroyo de la Miel (Málaga).

Sobre el choque ante el eterno rival, Isco señaló que, "acostumbrado a jugar el Real Madrid-Atlético, un partido muy importante", el duelo sevillano "tiene otra cosa, otro sentir" y es un partido que "dura dos semanas" y "viéndolo desde dentro y desde fuera, es diferente y un partido increíble".

"La ciudad se paraliza y, personalmente, estoy con muchas ganas de que llegue. La temporada pasada, por desgracia, no pude jugar ninguno de los dos. En este tipo de partidos, el club, la gente que trabaja aquí, la afición siempre están a la altura", abundó el malagueño en lo especial del partido.

Sobre el rival, indicó que "está consiguiendo buenos resultados, está en puestos de Europa, ha dado un salto muy importante en cuanto a resultados respecto a la temporada pasada".

"Vamos a vivir un ambiente hostil y va a ser un partido duro, pero confiamos en el equipo que tenemos y en cómo lo estamos haciendo. Tenemos que tener personalidad y jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos. A partir de ahí, de nuestras ideas y de nuestra manera de jugar, intentar sacar los tres puntos como hacemos siempre en cada campo que vamos", consideró.

En el terreno personal, comentó que va mejorando "menos mal" y que "es verdad que hubo momentos muy duros" y que en pretemporada no pensaba que iba a estar al nivel que está ahora "en cuanto a sensaciones, nivel de ritmo, de dolores".

"Estoy con la ilusión del primer día, me lo sigo pasando bien y me encanta lo que hago. Por eso tengo la ilusión de seguir hasta que el cuerpo aguante", aseveró el internacional bético.