Kozo Tashima, de 68 años, se suma así a una carrera en la que ya estaban el ítalo-suizo Gianni Infantino, actual presidente de la Federación Internacional, y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo.

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La JFA precisó que envió una carta de recomendación sobre Tashima, que en el pasado formó parte del Consejo de la FIFA, antes de que este miércoles se cierre el plazo oficial para la recepción de las candidaturas.

Tashima aseguró que quiere insuflar a la presidencia de la FIFA el “estricto sentido de la ética” que caracteriza a su país.

“Daremos a conocer al mundo entero la importancia del fair-play, del respeto y de la integridad. Esos valores fundamentales están en la esencia misma del fútbol y del deporte en general” , declaró en un comunicado publicado por la JFA.

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El dirigente deportivo deseó igualmente que la FIFA “pueda convertirse en una organización más sana y más fiable”, así como “contribuir al desarrollo del fútbol a escala mundial”.