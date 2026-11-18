En un comunicado, la JFA dijo que la decisión se tomó de manera unánime durante una reunión de la junta directiva el pasado 5 de noviembre, y envió la carta con la candidatura a la FIFA este martes.

"El fútbol japonés ha cimentado su desarrollo sobre la base de elevados estándares éticos y una gestión organizativa sólida. Me gustaría aprovechar esta experiencia para promover una gobernanza más robusta y una gestión organizativa más transparente", dijo Tashima en el escrito.

El exfutbolista japonés, de 68 años, ya avanzó su intención de disputarle la presidencia del principal organismo del fútbol internacional a Gianni Infantino a comienzos de mes, tras la reunión de la junta de la JFA.

También han anunciado su intención de presentarse a las elecciones, que tendrán lugar el 18 de mayo en el congreso de la FIFA en Rabat, el suizo Ramón Vega y el francés Philippe Diallo, que aseguró tener el respaldo del presidente de su país, Emmanuel Macron.

Infantino, que se presenta a la reelección a pesar de numerosas peticiones de dimisión, se encuentra envuelto en varias polémicas, incluida su intención de vender participaciones privadas de la Copa del Mundo.