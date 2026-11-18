Según informó el organismo en un comunicado, "dadas las circunstancias excepcionales actuales derivadas de la situación en la región, que incluyen importantes dificultades logísticas y problemas de viaje", el torneo ahora tendrá lugar del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

"Se han dado circunstancias excepcionales para la organización y celebración de la competición según lo previsto inicialmente, lo que hace necesario su aplazamiento en interés de todos los equipos participantes, los oficiales, los espectadores y demás partes interesadas", explica la nota que informó de la modificación aprobada por el Comité Organizador Local (COL) tras "extensas conversaciones" con la AFC y la Federación Saudí de Fútbol (SAFF).

Según el Comité Ejecutivo, "este ajuste estratégico garantiza el entorno óptimo para los jugadores de Asia, las Asociaciones Miembro Participantes, los aficionados apasionados y todos los estimados socios".