El centrocampista Alan Franco y el atacante Alan Minda, habituales de la selección ecuatoriana, y los colombianos Mateo Cassierra y Kevin Castaño son piezas importantes del equipo. Este último integró la selección colombiana que disputó el Mundial 2026.

Franco y Castaño jugaron las semifinales de la Sudamericana contra el Montevideo City Torque, mientras Minda alternó su posición con el argentino Tomás Cuello. Cassierra está de baja desde el 3 de octubre por una lesión.

Su sustituto natural sería el uruguayo Thiago Borbas, que también se recupera de una lesión, pero Domínguez viene apostando por Bernard y Reinier en el ataque.

El Mineiro es desde hace varios años uno de los clubes brasileños con más extranjeros: siete en 2024 y nueve tanto en 2025 como en 2026. El límite actual es de nueve extranjeros por partido, pero una nueva norma en Brasil establece una reducción progresiva hasta cinco en 2030.

- Los nueve extranjeros del Atlético Mineiro son:

. Kevin Castaño: el centrocampista colombiano fue el último en llegar, en agosto pasado, cedido por River Plate. Se formó en Águilas Doradas y también jugó en el Cruz Azul mexicano y el Krasnodar ruso. River pagó 12,8 millones de euros por su fichaje en 2025.

. Alan Franco: el centrocampista ecuatoriano, de 28 años, llegó en 2020 procedente del Independiente del Valle, con el que ganó la Sudamericana de 2019. Tras pasar a préstamo por el Charlotte FC estadounidense y el Talleres argentino, regresó al Mineiro en 2023. Conquistó el Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil en 2021.

. Ángelo Preciado: el lateral ecuatoriano, de 28 años, llegó en enero de 2026 procedente del Sparta Praga checo. Formado en el Independiente del Valle, también jugó en el Genk belga y disputó el Mundial de Catar 2022 con Ecuador.

. Alan Minda: el atacante ecuatoriano, de 23 años, llegó este año tras tres temporadas en el Cercle Brugge belga. Se formó en el Independiente del Valle, con el que conquistó la liga ecuatoriana y la Sudamericana de 2022. También es habitual de la selección de su país.

. Tomás Cuello: el atacante argentino, de 26 años, llegó en 2025 procedente del Athletico Paranaense. Formado en Atlético Tucumán, también pasó por el Red Bull Bragantino y fue uno de los goleadores del Mineiro en su primera temporada.

. Tomás Pérez: el centrocampista argentino, de 21 años, llegó en 2026 cedido por el Oporto portugués. Se formó en Newell's Old Boys y pasó al fútbol europeo en 2024. También integró las selecciones juveniles argentinas.

. Mateo Cassierra: el delantero colombiano, de 29 años, llegó en 2026 procedente del Zenit ruso, donde jugó cuatro temporadas y ganó dos ligas y una Copa de Rusia. Formado en el Deportivo Cali, también pasó por el Ajax y el Groningen neerlandeses, el Racing argentino y el fútbol portugués.

. Thiago Borbas: el delantero uruguayo, de 24 años, llegó en julio cedido por el Red Bull Bragantino. Comenzó su carrera en el River Plate uruguayo y pasó al fútbol brasileño en 2023. En 2026 jugó a préstamo en el Real Oviedo español.

. Mamady Cissé: el centrocampista guineano, de 19 años, llegó en 2025 tras ser descubierto por los observadores del Mineiro en un torneo juvenil en Nigeria. Se incorporó a las categorías inferiores y su evolución le permitió alcanzar el primer equipo en 2026.