En un mensaje publicado en sus redes sociales tras la victoria ante el cuadro haitiano por 2-0 en el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio), el técnico argentino admitió que "nunca es fácil decir adiós", sobre todo después de lo que han vivido. "Siempre quise la oportunidad de entrenar en los EE.UU. y estaba muy feliz de tener esta oportunidad con la selección nacional", aseguró.

"Dos años increíbles, con tantos grandes momentos y experiencias que me llevaré siempre conmigo, desde los desafíos que enfrentamos en la Copa Oro hasta la emoción de que EE.UU. fuera sede de la Copa del Mundo, y ahora terminando este tiempo de llegar a las semifinales de la Liga de Naciones", manifestó.

Se declaró "orgulloso" de lo logrado y recordó que cuando llegaron al cargo quería que creyeran que podían "competir con cualquiera". "Espero que hoy esa convicción sea aún más fuerte, no solo entre los jugadores, sino también entre todos los que apoyan a este equipo. No todo en el fútbol se mide por los resultados, y creo que hemos contribuido a construir algo importante para el futuro del fútbol en este país", afirmó.

Pochettino aseveró que esta experiencia le ha "revitalizado" y le ha "aportado muchísimo, tanto en el fútbol como en lo personal", así como apuntó que ha descubierto "un país maravilloso" en el que ha hecho nuevo amigos y ha disfrutado de sus tradiciones.

El argentino, además, dio las gracias a los jugadores, al personal, a la federación y a los aficionados, "especialmente" a los que creyeron en él y su equipo y les dieron esta oportunidad.

"Irse es difícil en este momento, pero a veces en el fútbol llega una oportunidad a la que es imposible decir que no. Siempre he creído en seguir mi corazón, incluso cuando eso significa dejar un lugar donde he sido muy feliz. Espero que este equipo siga creciendo y logre todo el éxito que se merece", añadió Pochettino.