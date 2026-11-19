"Es importante para mí lo que pasó en el partido contra el Atlético. Es uno los momentos más bellos de mi carrera de entrenador, aunque no estuviera en el banquillo. Y eso es algo que creo que va a marcar esta temporada y nos da mucha energía poder decir: falta el entrenador, falta Lucho Díaz y faltan otros jugadores pero viajamos sin temor. Eso es importante, sin temor. Y el equipo que vimos seguía siendo el Bayern", dijo el técnico belga sobre el triunfo por 0-2 de su equipo en el Estadio Metropolitano el pasado 3 de noviembre.

Kompany se ha perdido cinco encuentros de su equipo, saldados con cuatro victorias y un empate con Aaron Danks en el banquillo, a raíz de una meningitis que le obligó a estar hospitalizado tras un desmayo.

Tras completar la recuperación en casa y someterse a varios exámenes, el técnico de Uccle dijo estar "curado".

"Lo hemos intentado todo para encontrar lo que era y por suerte lo que se encontró no era demasiado grave como para que tuviera más consecuencias", señaló este jueves.

"Lo que quisiera sería que todo volviera a la normalidad lo más pronto posible pero entiendo que otros necesitarán tiempo", respondió cuando fue preguntado sobre si su regreso al banquillo, este viernes contra el Colonia, tendrá o no una gran carga emocional.

Kompany rememoró que, cuando se presentaron los primeros síntomas, antes y después del partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones, tal vez no prestó suficiente atención a las señales de su cuerpo.

"Estaba enfermo y tal vez no escuché suficientemente las señales de mi cuerpo. Y todo lo que vino después fue una consecuencia de ello", aseguró en referencia al desmayo.

En diversos momentos de la comparecencia Kompany agradeció a todo el club y la gente el apoyo que había recibido desde el comienzo de su enfermedad y a sus asistentes por la forma como habían resuelto la situación.

"Quiero insistir en lo agradecido que estoy por la reacción del club desde el primer instante. Todo el equipo médico empezó a ocuparse de inmediato de mí. Le decía: 'Lucho Díaz es más importante', pero no me tomaban en serio y se seguían ocupando de mi", recordó.

Con respecto a sus semanas en las que estuvo alejado del equipo, dijo que en esos momentos siempre se intenta aprender algo.

"Me pareció muy interesante mirar al equipo desde otra perspectiva, ver como mis asistentes trabajaban y resolvían la situación", sostuvo.

Además de Kompany, este viernes regresará a la convocatoria Jamal Musiala, tras una baja por una lesión muscular.

"Su situación ha sido un poco como la mía. Son momentos de los que puedes sacar energía, Lo que ahora está mostrando Jamal es una mentalidad increible, hambre de volver", agregó.

La temporada de Musiala ha sido accidentada no sólo por lesiones, sino también por un problema neurológico que llevó en dos ocasiones a que se desmayase en el campo.