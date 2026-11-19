Si los aficionados ingleses reincidieran en los próximos dos años, se aplicaría la sanción de tener que jugar un partido sin afición visitante en un encuentro europeo.

"No toleraremos estos cánticos inaceptables y ofensivos y trabajaremos con la policía para identificar a los perpetradores y que se tomen las acciones necesarias", dijo la federación inglesa en un comunicado.

Además, la policía inglesa también colabora con las autoridades españolas para identificar a los instigadores de los cánticos.