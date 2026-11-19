El contraste es llamativo. Si el entrenador portugués apenas ha dispuesto de cinco futbolistas de la primera plantilla durante buena parte del parón, su homólogo en el banquillo del Celta únicamente ha perdido a Sebastián Cáceres, convocado por Uruguay para disputar dos amistosos frente a Argentina y República Dominicana.

La diferencia puede afectar al estado físico en el que pueden llegar ambos equipos. El Real Madrid, con futbolistas repartidos por Europa, África, Asia y América, afronta unos días de recuperación física y preparación acelerada. El Celta, con casi todos sus jugadores disponibles desde el regreso de su compromiso copero (el pasado 13 de noviembre frente al Salamanca), ha podido dedicar más tiempo al trabajo colectivo.

La situación preocupa especialmente a Mourinho, que ya advirtió del problema después de ganar el pasado 7 de noviembre al Valencia en Mestalla (0-3) y antes de que sus jugadores emprendieran viaje para enfrentarse a los partidos internacionales.

"Me preocupa el parón de selecciones porque, si ellos ahora se quedan conmigo y con mi staff, nosotros tendríamos una atención muy especial a la hora de recuperar a esta gente, pero ellos estarán con sus selecciones", afirmó.

El técnico portugués fue más allá al describir el estado físico de su plantilla: "Ellos están en fatiga extrema", aseguró, antes de recordar que necesitaban varios días para recuperarse del desgaste acumulado durante las semanas anteriores.

Las cifras explican su preocupación. El Real Madrid perdió inicialmente a dieciocho convocados, aunque Aurélien Tchouaméni regresó anticipadamente de Francia por unas molestias en el abductor derecho. Bernardo Silva también abandonó antes de tiempo la concentración portuguesa por problemas físicos.

Entre los internacionales figuraban Mbappé, Vinícius, Bellingham, Güler, Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Trent y Diomande. Una larga lista que obligó a Mourinho a completar los entrenamientos con futbolistas de la cantera.

Durante buena parte del parón, el portugués únicamente tuvo a su disposición a Courtois, Lunin, Militao, Rüdiger y Álvaro Carreras. Las lesiones de Asencio, Mendy y Rodrygo redujeron todavía más sus alternativas.

Este miércoles, mientras aguardaba el regreso de sus internacionales, el Madrid completó otra sesión con efectivos del filial. Tchouaméni y Bernardo Silva trabajaron en el interior de las instalaciones, pendientes de su evolución física.

La situación contrasta con la del Celta, que pudo recuperar a casi todos sus futbolistas tras disputar el pasado viernes su eliminatoria de Copa del Rey frente al Salamanca. Giráldez únicamente tuvo que prescindir de Cáceres, que completó los noventa minutos del último amistoso de Uruguay (5-0).

Eso no significa que el técnico gallego carezca de problemas. Las lesiones de Borja Iglesias, Carl Starfelt y Miguel Román han condicionado su trabajo, aunque cuenta con más tiempo para preparar específicamente la visita al Bernabéu.

Mourinho, por el contrario, deberá valorar el desgaste de sus internacionales, algunos procedentes de largos desplazamientos, y gestionar sus esfuerzos ante un calendario que tampoco concederá demasiado descanso.

Después del Celta, el Real Madrid recibirá al PSV Eindhoven el martes en la Liga de Campeones y al Alavés el sábado siguiente. Serán tres encuentros consecutivos en el Bernabéu que obligarán al portugués a administrar una plantilla que afronta otro tramo exigente de la temporada.

El Celta, que ya consiguió vencer la pasada campaña en el estadio madridista, intentará aprovechar una circunstancia poco habitual: disponer de más tiempo de preparación que su rival.

Diecisiete contra uno. La diferencia no garantiza nada cuando ruede el balón, pero explica por qué Mourinho llegará al partido pendiente del estado de sus jugadores y Giráldez con la ventaja de haber podido trabajar durante más días con los suyos.