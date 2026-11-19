Con 21 años, Güler ha dejado atrás el periodo de aprendizaje de sus primeras temporadas. Ya no necesita demostrar que posee condiciones para triunfar, sino mantener su influencia en el equipo. Su nuevo contrato, anunciado este miércoles, reconoce una evolución que también ha transformado su posición dentro del vestuario.

El Celta será su primer rival después de asegurar su continuidad hasta los 27 años. Será una prueba importante para el centrocampista turco, habitual de Mourinho y con mayores responsabilidades en la creación de un equipo que regresa del parón con ocho victorias consecutivas en todas las competiciones oficiales.

Su crecimiento se refleja en los números. En doce jornadas de Liga suma tres goles y cuatro asistencias, ha participado en todos los encuentros y ha sido titular en diez. Ese protagonismo contrasta con su primera temporada, la 2023/24, cuando las lesiones retrasaron su debut hasta enero y apenas disputó doce partidos oficiales.

Entonces, Carlo Ancelotti administraba sus apariciones. Ahora, Mourinho ha encontrado en él algo más que desequilibrio y último pase: capacidad para ordenar los ataques y conectar las diferentes líneas del equipo.

Güler ofrece soluciones cuando sus compañeros necesitan conservar la pelota, encuentra espacios entre líneas y posee la visión necesaria para alimentar a sus delanteros. También ha ganado presencia en zonas del campo donde antes encontraba mayores dificultades.

Mourinho reconoció ese crecimiento en septiembre, cuando destacó su "visión, decisión, la organización de juego, la estabilidad que da al equipo, la creación" y calificó su calidad de "increíble".

"No quiero ir tan lejos y decir top, top, top, tres veces, pero seguramente top, top, sí", afirmó sobre su potencial. También aventuró que podría reconvertirse en mediocentro, como Luka Modric, una posibilidad que entonces generaba debate por las dudas en esa posición, ahora disipadas por la consolidación de la pareja Tchouaméni-Bernardo Silva.

El técnico portugués ha encontrado en Güler un futbolista capaz de intervenir en diferentes posiciones, desde la mediapunta hasta la banda derecha, donde sus asociaciones con Federico Valverde han enriquecido el juego ofensivo madridista.

Sin embargo, hace poco más de un mes insistía en su margen de mejora: "Arda es un jugador con mucho talento. Todos lo sabemos. No es todavía, con 21 años, un producto acabado", explicó.

Pero Güler también se ha ganado el reconocimiento del vestuario. Kylian Mbappé celebró su renovación con un comentario en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias, voy a dormir mejor esta noche", escribió.

La reacción del francés refleja la importancia de un compañero capaz de interpretar sus movimientos y encontrar sus desmarques. Su conexión constituye uno de los recursos ofensivos más valiosos del Real Madrid, especialmente cuando los rivales reducen los espacios.

Mourinho tampoco ha querido convertir al turco en intocable. En septiembre, después de sustituirlo contra el Elche, recordó que nadie tenía garantizada su presencia. "No, no es imprescindible. Nadie es imprescindible", respondió cuando le preguntaron por Güler.

El internacional turco acumula 126 partidos oficiales y cinco títulos con el Real Madrid, entre ellos una Liga de Campeones en 2024 (además de una Liga, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Copa Intercontinental). Su renovación le permitirá seguir vinculado al club hasta los 27 años, cuando debería encontrarse en plena madurez futbolística.

El Celta abrirá una etapa diferente para Güler, que ya no afronta los partidos con la necesidad de ganarse un sitio, sino con la obligación de conservarlo. Su nuevo contrato le asegura seis años más de vinculación, pero no seis años de protagonismo que tendrá que seguir conquistando.

El Real Madrid le ha dado tiempo para conseguirlo. La diferencia respecto a 2023 es que ahora Güler ya no tiene que esperar a que llegue su momento. Su momento ha llegado y el Celta será la primera prueba como jugador reconocido en uno de los clubes más exigentes del planeta.