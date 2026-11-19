- Francia (1° A1): Países Bajos (2° A2), España (2° A3) o Noruega (2° A4).
- Alemania (1° A2): Bélgica (2° A1), España (2° A3) o Noruega (2° A4).
- Inglaterra (1° A3): Bélgica (2° A1), Países Bajos (2° A2) o Noruega (2° A4).
- Portugal (1° A4): Bélgica (2° A1), Países Bajos (2° A2) o España (2° A3).
- Bélgica (2° A1): Alemania (1° A2), Inglaterra (1° A3) o Portugal (1° A4).
- Países Bajos (2º A2): Francia (1° A1), Inglaterra (1° A3) o Portugal (1° A4).
- España (2º A3): Francia (1° A1), Alemania (1° A2) o Portugal (1° A4).
Noruega (2° A4): Francia (1° A1), Alemania (1° A2) o Inglaterra (1° A3).