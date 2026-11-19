En la última fecha del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Diego Aguirre rompió una racha de cinco encuentros sin victorias y se impuso por 3-0 a Cerro Largo.

El central Nahuel Herrera y los atacantes Leonel Jaime y Matías Arezo le dieron con sus goles la victoria al conjunto aurinegro en el duelo disputado en el estadio Campeón del Siglo.

Con el triunfo, Peñarol llegó a 69 puntos en la Anual y no le importó lo ocurrido en los encuentros que disputaron los otros equipos con opciones de acabar en lo más alto de la acumulada, aunque estos no lograron sumar de a tres.

Montevideo City Torque igualó 1-1 con Progreso y llegó a 65 enteros. Pese a que abrió el marcador gracias a un tanto de Salomón Rodríguez, el Ciudadano no pudo celebrar luego de que Matteo Copelotti marcara para los dirigidos por Tabaré Silva, que con este encuentro se despidieron de la Primera División.

Mientras tanto, Deportivo Maldonado cayó por 1-0 ante Boston River y se quedó con 63 unidades. Facundo Muñoa anotó para el conjunto ganador.

Con la Tabla Anual asegurada, Peñarol se clasificó a la final de la Liga Uruguaya y allí disputará una serie de ida y vuelta con posibilidad de tiempo extra y penaltis ante el ganador de la semifinal que enfrentará al campeón del Torneo Apertura y al del Torneo Clausura.

De acuerdo con esto, Racing y Liverpool se enfrentarán en un duelo que definirá al rival del Aurinegro en la serie que decidirá al nuevo campeón uruguayo.

Este viernes, el Torneo Clausura continuará con tres encuentros que definirán qué equipo desciende a la Segunda División junto a Danubio y Progreso.

Dichos encuentros enfrentarán a Cerro con Nacional, a Liverpool con Montevideo Wanderers y a Racing con Central Español.

Montevideo Wanderers y Cerro suman 85 puntos cada uno en la Tabla del Descenso y son los más comprometidos. Mientras tanto, Cerro Largo se quedó con 87 enteros y aguardará por estos duelos para conocer su futuro.