El marcador frena el que parecía despegue definitivo de los de Edin Terzic, muy penalizados por su falta de acierto y precisión en los metros finales, y oxigena a un Espanyol que desde la salida de Manolo González tras la derrota copera en Sestao ha sumado siete de los nueve puntos que ha disputado.

El partido arrancó con iniciativa del Athletic y un primer aviso de Iñaki Williams a los cinco minutos frente a un Espanyol que, fiel a las señas de identidad de su nuevo técnico, trató siempre de salir con el balón jugado.

La presión alta de los de Terzic incomodó en ese arriesgado inicio a los visitantes, que aguantaron esa primera acometida y fueron tejiendo una red en el centro del campo que enfrió el partido a partir del cuarto de hora. Una buena ocasión de Pere Milla en el 13 estiró al Espanyol y dio paso a una fase más de mayor equilibrio con más posesión de los de Sarabia e intercambio de llegadas.

Por parte del Athletic, que apenas encontró a Sancet, la falta de finura en el último pase le privó de disfrutar de alguna llegada más nítida hasta que en el minuto 31 Iñaki estuvo cerca de abrir el marcador. Un robo de Nico en el centro del campo lo culminó el extremo internacional con un buen pase hacia la incorporación de Iñaki en el segundo palo que desperdició el capitán con un disparo mordido, pero envenenado, ante el que se lució Fortuño.

La respuesta blanquiazul metió el susto en el cuerpo a los locales cuando en el 36 un centro de Pol Lozano al segundo palo pudo haberlo convertido en gol Alejandro Santiago.

Una primera mitad equilibrada que mantuvo sus pautas en la reanudación, con un dominio rojiblanco intenso, pero estéril por la falta de pericia en el remate de Nico tras un par de buenas recuperaciones culminadas por el menor de los Williams en el 48 y el 60 con dos disparos muy defectuosos.

Una precisión que sí tuvo Roberto Fernández poco después. El delantero internacional sacó petróleo de un desajuste defensivo rojiblanco para encarar a Unai Simón y batirle con calidad para sumar su séptimo gol del curso.

Un directo a la mandíbula rojiblanca que acabó de nublar las escasas ideas de un Athletic con voluntad, pero completamente atascado que en sus escasas acciones de peligro se estrelló con un solvente Fortuño.

Acciones aisladas, como un tímido disparo de Sancet, y los barullos en el área del Espanyol fruto del desordenado empuje de los de Terzic apenas inquietaron a un cuadro visitante que se defendió con orden y sin demasiados problemas hasta el pitido final.

0 - Athletic Club: Unai Simón: Hugo Rincón (Navarro, min.69), Yeray, Laporte (Rego, min.84), Yuri; Prados (Gerenabarrena, min.69), Canales (Ruiz de Galarreta, min.61); Berenguer, Sancet (Vizcay, min.84), Nico Williams; e Iñaki Williams.

1.- Espanyol: Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman, Hinojo (Moscardo, min.65); Pol Lozano, Bauzá (Javi Hernández, min.65), Pere Milla (Dolan, min.57), Alejandro Santiago (Unai Núñez, min. 84); y Roberto Fernández (Puado, min.84).

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer. Mostró tarjeta amarilla a Iñaki Williams (m.58), Ruiz de Galarreta (m.70), Yeray (m.83) y Riedel (m.92).

Incidencias: partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 46.107 espectadores en las gradas.